Giorgia Pelacchi sul podio in Coppa del Mondo: bronzo per il quattro senza azzurro

L’atleta di Abbadia Lariana chiude terza a Plovdiv insieme a Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Angelica Merlini

PLOVDIV – C’è anche la firma di Giorgia Pelacchi sul bronzo conquistato dall’Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di canottaggio. Nelle acque di Plovdiv, in Bulgaria, l’atleta di Abbadia Lariana ha contribuito al terzo posto del quattro senza femminile azzurro insieme a Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Angelica Merlini, chiudendo alle spalle di Stati Uniti e Nuova Zelanda.

L’equipaggio italiano ha disputato una gara solida, riuscendo a difendere la terza posizione dagli attacchi della Romania, che ha tentato senza successo di insidiare il quartetto azzurro nella parte finale della prova. Per Pelacchi si tratta di un risultato di prestigio ottenuto in una delle principali competizioni internazionali della stagione.

A congratularsi con la campionessa di Abbadia Lariana è stato anche il Comune, che ha celebrato il podio con un messaggio pubblicato sui social.

Il bronzo del quattro senza femminile ha contribuito al bilancio complessivo dell’Italia nella trasferta bulgara. La Nazionale guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici ha infatti chiuso la seconda prova di Coppa del Mondo con cinque medaglie complessive: tre ori e due bronzi.

A firmare le vittorie azzurre sono state Clara Guerra e Alice Gnatta nel doppio femminile, protagoniste di uno storico successo davanti a Stati Uniti e Cina, il quattro di coppia maschile composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, e l’otto maschile formato da Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino, con Alessandra Faella al timone.

L’altro bronzo della spedizione italiana è arrivato dal due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, all’esordio nel circuito internazionale, preceduti soltanto da Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Tra le protagoniste della spedizione azzurra c’è dunque anche Giorgia Pelacchi, che con le compagne del quattro senza femminile ha portato l’Italia sul podio internazionale e regalato un motivo di orgoglio ad Abbadia Lariana.