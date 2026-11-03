Giro d’Italia 2027, è ufficiale: il 22 maggio arrivo ai Piani di Bobbio

Sarà la 14ª tappa della Corsa Rosa, presentata oggi a Roma, da Cantù Arena ai Piani di Bobbio/Valtorta

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, arriva la conferma per il comprensorio valsassinese, che ospiterà per la prima volta un traguardo del Giro

LECCO – I Piani di Bobbio saranno il traguardo della 14ª tappa del Giro d’Italia 2027. La conferma è arrivata oggi, martedì 3 novembre, durante la presentazione ufficiale della 110ª edizione della Corsa Rosa a Roma. Sabato 22 maggio i corridori partiranno dalla Cantù Arena per raggiungere il comprensorio tra Valsassina e Val Brembana, al termine di una frazione di 187 chilometri e ben 4.900 metri di dislivello, destinata a rappresentare uno degli appuntamenti più impegnativi del secondo fine settimana di gara.

L’arrivo sarà ai Piani di Bobbio/Valtorta, a quasi 1.700 metri di quota, con l’ultima salita affrontata dal versante bergamasco. Una prima assoluta per la località montana, conosciuta soprattutto per lo sci e le attività all’aria aperta, che entrerà così nella storia della competizione ciclistica più importante d’Italia. La notizia mette fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Oggi, con l’annuncio ufficiale degli organizzatori, quella possibilità è diventata realtà.

La tappa del 22 maggio attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi del ciclismo lombardo, alternando il paesaggio del Lago di Como alle salite delle Prealpi. Dopo la partenza dalla Cantù Arena, il gruppo affronterà la Madonna del Ghisallo, una delle ascese simbolo della storia ciclistica italiana, per poi scendere verso il Lario e costeggiarne le rive fino a raggiungere Lecco. Da qui i corridori risaliranno parte della Valsassina, prima di affrontare la Culmine di San Pietro, il valico che collega il territorio lecchese con quello bergamasco. La corsa proseguirà quindi verso Miragolo San Salvatore, San Pellegrino Terme e Alino, per poi dirigersi verso l’Alta Val Brembana e raggiungere Valtorta.

Sarà proprio da questo versante che inizierà l’ultima ascesa verso i Piani di Bobbio, destinata a chiudere una giornata particolarmente impegnativa dal punto di vista altimetrico.

La presentazione ufficiale ha chiarito anche un’incognita rimasta aperta nelle anticipazioni delle scorse settimane: il tracciato non prevede il Passo San Marco, inizialmente considerato tra le possibili salite della frazione. Gli organizzatori hanno scelto invece un percorso caratterizzato da più ascese distribuite lungo la giornata, con Ghisallo, Culmine di San Pietro, Miragolo San Salvatore e Alino prima del traguardo in quota.

Il dato che più di ogni altro racconta la difficoltà della tappa è quello del dislivello: 4.900 metri di salita complessivi in 187 chilometri, una combinazione che potrebbe incidere in maniera significativa sulla classifica generale. Non si tratterà, dunque, di una frazione costruita esclusivamente attorno all’ascesa finale. I corridori arriveranno ai piedi dell’ultima salita dopo aver già affrontato diverse difficoltà altimetriche, con la fatica accumulata destinata a pesare nelle fasi conclusive.

L’arrivo ai Piani di Bobbio rappresenterà anche una novità dal punto di vista tecnico e organizzativo. Come già raccontato nelle settimane precedenti alla presentazione, la strada che sale da Valtorta verso il comprensorio presenta tratti non asfaltati nella parte superiore, una caratteristica che aveva alimentato gli interrogativi sulla fattibilità del traguardo. L’ufficializzazione dell’arrivo conferma ora la scelta degli organizzatori, mentre resteranno da definire nel dettaglio gli eventuali interventi necessari sulla viabilità, insieme alle modalità di accesso per i mezzi della corsa e per il pubblico.

Una questione tutt’altro che secondaria, considerando le caratteristiche di una località montana che, durante la stagione turistica, viene raggiunta prevalentemente attraverso gli impianti di risalita e i collegamenti dai due versanti.

La Valsassina torna protagonista del grande ciclismo

Per il Lecchese, l’approdo del Giro ai Piani di Bobbio rappresenta un appuntamento di particolare rilievo, non soltanto dal punto di vista sportivo.

La tappa attraverserà il capoluogo e parte della Valsassina, prima di raggiungere dal versante bergamasco una delle località montane più conosciute del territorio. Un percorso che unirà idealmente il lago alle montagne, offrendo visibilità a paesaggi e località frequentati durante tutto l’anno da escursionisti, sciatori e turisti.

L’ultimo arrivo in salita particolarmente significativo nel Lecchese risale al 20 maggio 2012, quando il Giro raggiunse i Piani Resinelli al termine della quindicesima tappa, vinta da Matteo Rabottini dopo una lunga fuga e un finale sotto la pioggia. Quindici anni dopo, nel 2027, toccherà ai Piani di Bobbio ospitare il traguardo, aggiungendo un nuovo capitolo al rapporto tra il territorio lecchese e la Corsa Rosa.

L’annuncio arriva inoltre in una fase di trasformazione del comprensorio, interessato dal progetto di sostituzione della storica cabinovia Barzio-Piani di Bobbio, un investimento superiore ai 22 milioni di euro destinato a migliorare il collegamento tra il fondovalle e la località in quota.

Il percorso del Giro 2027: partenza da Trieste e arrivo a Roma

L’ufficialità della tappa valsassinese è arrivata durante la presentazione del percorso della 110ª edizione del Giro d’Italia, ospitata nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

La corsa prenderà il via sabato 8 maggio 2027 da Trieste, per concludersi domenica 30 maggio nella Capitale, dopo 3.418,9 chilometri e 50.250 metri di dislivello complessivo.

A condurre la presentazione sono stati Pierluigi Pardo e Cristina Fantoni, affiancati da Elena Cecchini, Giacomo Nizzolo e Moreno Moser per l’analisi tecnica delle tappe. Presenti anche i vertici di RCS Sport e numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo.

Il percorso attraverserà l’Italia con un’alternanza di tappe per velocisti, frazioni mosse e numerosi arrivi in salita, tra cui Sarnano-Sassotetto, Campo di Giove, Monte Livata, Zeri, Madonna di Campiglio e Monte Zoncolan.

Il secondo fine settimana sarà particolarmente importante per la classifica generale: alla dura frazione con arrivo ai Piani di Bobbio seguirà infatti, domenica 23 maggio, una cronometro individuale di 37,3 chilometri da Monza a Milano, con partenza dall’Autodromo Nazionale.

Un’accoppiata che potrebbe creare differenze significative tra gli uomini impegnati nella lotta per la maglia rosa.

La Lombardia sarà protagonista anche nella terza settimana, quando la Corsa Rosa tornerà sulle grandi salite alpine. Dopo il secondo giorno di riposo, il programma prevede una tappa di 192 chilometri da Sondrio ad Aprica, caratterizzata da 5.700 metri di dislivello.

Sarà una delle giornate più dure dell’intera edizione, con la doppia scalata al Mortirolo, la salita legata alla memoria di Marco Pantani, e il passaggio sul Gavia, designato Cima Coppi del Giro 2027. Un’altra frazione destinata a incidere sulla classifica generale, che porterà ancora una volta la Valtellina al centro del grande ciclismo internazionale.