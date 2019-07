“Go in Up”, vincono la tappa derviese Mattia Gianola e Martina Brambilla

In 200 al via ieri sera da via Duca d’Aosta fino a Monte Alto

Impeccabile l’organizzazione affidata all’Usd Derviese

DERVIO – Tappa a Dervio per “Go in Up”, circuito di corsa in montagna targato Affari e Sport composto da otto gare. Ieri sera, giovedì, 200 atleti si sono dati battaglia lungo il percorso di 2,7 km chilometri, per oltre 500 di dislivello positivo, che li ha portati da via Duca d’Aosta (punto di partenza) fino a Monte Alto, dove è stato fissato il traguardo.

Al maschile ha vinto Mattia Gianola dell’Asp di Premana con il tempo di 21’06”, mentre al femminile si è imposta Martina Brambilla della Vam Race con il tempo di 25’39”. In evidenza l’atleta di casa la derviese Arianna Oregioni che con il tempo di 27’26” è salita sul terzo gradino del podio femminile.

Al termine della gara ristoro al campo sportivo affidato all’Usd Derviese seguito dalle premiazioni che hanno visto la partecipazione del neo sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, del consigliere comunale con delega allo Sport nonché vice presidente dell’Usd Derviese Michael Boanzzola e il consigliere comunale con delega alle associazioni Angelo Sandonini.

L’Amministrazione comunale e l’Usd Derviese ha voluto ringraziare Affari e Sport di Michele Cecconi e il responsabile del negozio di Lecco Andrea Biassoni, il campione bergamasco di skyrunner Mario Poletti, la Polizia Locale, gli ausiliari di Polizia Locale, i nonni vigili, la Protezioni Civile di Dervio, il Soccorso Alpino, il Soccorso Bellenese e il Cai di Dervio e tutti coloro che hanno contribuito alll’organizzazione.