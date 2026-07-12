I Vitali sfiorano il podio al Rally Roma Capitale: quinto posto nella Suzuki Rally Cup

Prestazione convincente per l’equipaggio lecchese, protagonista del secondo appuntamento stagionale della Suzuki Rally Cup

Prossima tappa ad Alba nel primo fine settimana di agosto

ABBADIA LARIANA – Un quinto posto che vale molto più del risultato finale. Stefano e Maurizio Vitali tornano dal Rally Roma Capitale con la consapevolezza di poter competere stabilmente per il podio nella Suzuki Rally Cup 2026, al termine di una gara combattuta fino all’ultima prova speciale.

L’appuntamento romano, valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e unico round italiano del FIA European Rally Championship (ERC), ha richiamato al via 126 equipaggi, compresi i tredici protagonisti della Suzuki Rally Cup, impegnati nel secondo appuntamento della stagione.

Per i Vitali la gara rappresentava anche l’occasione per riscattare la sfortunata Targa Florio, compromessa da una foratura nelle prove conclusive nonostante un ottimo passo.

L’equipaggio è partito con il piede giusto, facendo registrare fin dalle prime prove speciali tempi da podio. Nella prima giornata, disputata sulle strade del Reatino, i Vitali hanno concluso al terzo posto assoluto della Suzuki Rally Cup, conquistando anche un punto bonus grazie al terzo tempo nella Power Stage.

La seconda tappa, sulle prove del Monte Livata e di Subiaco, ha confermato la competitività dell’equipaggio. Prima dell’ultima speciale, tre equipaggi erano racchiusi in appena due decimi di secondo nella lotta per il podio. Due piccole sbavature nelle fasi decisive hanno però relegato i Vitali al quinto posto finale, a soli due secondi dalla terza posizione.

Nonostante il rammarico, il bilancio resta decisamente positivo. La prestazione ha confermato l’efficacia del pacchetto tecnico composto da vettura, preparazione e pneumatici, oltre alla possibilità di giocarsi le prime posizioni in un campionato caratterizzato da avversari estremamente competitivi.

Il prossimo appuntamento della stagione sarà il Rally Regione Piemonte, in programma ad Alba nel primo fine settimana di agosto, dove i Vitali cercheranno di tornare protagonisti nella lotta per il podio.