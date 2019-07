Il Bike Team Formaggilandia2 premiato alla Gran Fondo Casartelli

I formaggini sono la “Squadra con più km percorsi”

“Dedico questo premio a Fausto Brivio” ha dichiarato il presidente Maggioni.

ALBESE CON CASSANO – Il Bike Team Formaggilandia2 si è presentato in blocco alla tradizionale Gran Fondo Fabio Casartelli che si è corsa domenica 21 luglio 2019. La formazione del presidente Roberto Maggioni è stata anche premiata dall’organizzazione per essere stata la squadra che ha percorso più chilometri totali.

La Gran Fondo Casartelli è una corsa che commemora il ricordo di Fabio Casartelli, ciclista che è morto per una tragica caduta al Tour de France del 1995, precisamente il 18 luglio. Da anni ormai ad Albese con Cassano si svolge questa gara, molto sentita da parte del presidente Roberto Maggioni, ex compagno di squadra di Casartelli nel lontano 1992 alla Domus 87.

“Fabio era un ragazzo speciale e un vero amico – ricorda Maggioni – uno di quelli che sembrava sempre serio, ma in realtà sapeva divertirsi e far divertire gli altri. Partecipo a questa corsa da diversi anni, un modo per ricordarlo nella maniera che piaceva a entrambi, pedalando su una bicicletta.”

Alla gara hanno partecipato circa quattrocento corridori. Grazie alla massiccia presenza – ben ventiquattro atleti al via – il Bike Team Formaggilandia2 è stato premiato come squadra con più chilometri percorsi in totale. Il venticinquesimo, Fausto Brivio, non ha potuto essere al via a causa di un incidente stradale.

“Voglio dedicare questo premio a Fausto – conclude Maggioni – anche lui si era iscritto, ma non ha potuto partecipare a causa di un incidente. Poco prima della corsa è stato investito da una macchina, riportando diverse fratture alle costole e al radio. Gli auguro di tornare presto in sella con noi.”