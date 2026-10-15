Il Comune di Lecco premia Beatrice Colli: “Sei d’ispirazione per tutti noi”

Stamattina la campionessa di arrampicata sportiva è stata ricevuta dal sindaco Boscagli e dall’assessore Cesana

“Rappresenti il patrimonio sportivo del nostro territorio, proprio alla vigilia dei festeggiamenti per gli 80 anni dei Ragni”

LECCO – Il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore allo sport Lorella Cesana hanno accolto stamattina, 15 ottobre, in municipio l’atleta lecchese Beatrice Colli. Campionessa di arrampicata sportiva disciplina Speed, originaria di Colico, è nata e cresciuta nella squadra dei Ragni di Lecco e dal 2022 è nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, sempre allenata da Fabio Palma.

Nonostante la giovane età, Beatrice Colli vanta una lunga serie di successi e di record, ultimo in ordine cronologico il titolo europeo conquistato lo scorso agosto in Francia. In segno di gratitudine, a nome di tutta la cittadinanza, sindaco e assessore le hanno consegnato una targa, il gagliardetto della città e il libro scritto da Gianni Menicatti sulla storia degli atleti lecchesi alle Olimpiadi (Beatrice è stata protagonista a Parigi 2024).

“Rappresenti il patrimonio sportivo del nostro territorio e ti ringraziamo proprio alla vigilia dei festeggiamenti per gli 80 anni dei Ragni di Lecco – ha detto il sindaco Boscagli -. Sei l’emblema della continuità di una storia che, confidiamo, andrà avanti per altri 80 anni. Oggi festeggiamo la tua carriera sportiva, ma anche una storia gloriosa legata alla città”.

Ricordando di essere membro del gruppo Ragni (benché non faccia più parte della squadra sportiva che l’ha cresciuta perché è nelle Fiamme Oro), Beatrice Colli ha detto che un giorno l’intenzione è quella di seguire la strada tracciata da tanti grandi alpinisti e arrampicatori. Oggi però il focus è totalmente sulle gare, proprio alla vigilia dell’ultima tappa di Coppa del Mondo Speed in programma in Cile dal 23 al 25 ottobre.

“Confesso che è stata una stagione molto lunga e il mio corpo comincia a mandare i primi segnali di stanchezza – ha detto Beatrice -. Ho voglia di andare in Cile e sarà sicuramente una bella sfida. Il mio obiettivo è il podio: in una gara così veloce, dove per l’80% conta la testa, tutto è possibile”.

Per quanto riguarda carriera e risultati Beatrice ha sottolineato come i risultati sono fondamentali ma non sono tutto: “E’ importante anche il viaggio che fai per raggiungere quei risultati e bisogna godere di quello che si sta facendo. Sarebbe riduttivo identificare tutto quello che faccio con una medaglia”.

Parole particolarmente apprezzate dall’assessore Cesana: “Sentire dalla tua bocca che lo sport non è solo risultato credo che sia uno di quei valori che solo lo sport stesso ti può insegnare – ha detto -. Vedere quanta emozione può suscitare, anche in chi guarda, una delle tue gare, dà la dimensione dell’importanza dello sport. Grazie per le tue parole perché sono d’ispirazione per tutti noi”.

E, a proposito di parole, nelle scorse ore è stato pubblicato su Youtube il talk che proprio Beatrice Colli ha tenuto nell’ambito di TEDxLecco (3 ottobre a Valmadrera) sul tema “Always On. Un’era senza pausa”. Un intervento, tenuto davanti a 400 persone, che vale la pena riascoltare.