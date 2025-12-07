Il Coni premia Dario Righetti, presidente della Picco Lecco

ll prestigioso riconoscimento è stato attribuito dopo una segnalazione dei dirigenti della Fipav

Righetti: “Il nostro obiettivo è essere la migliore società non del territorio, ma per il territorio”

LECCO – Dario Righetti, presidente della Picco Lecco, è stato premiato dal Coni. Il prestigioso riconoscimento è arrivato a seguito di una segnalazione dei dirigenti della Fipav ed è stato conferito dalla commissione giudicatrice del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

“Sono molto contento di aver ricevuto questo importante premio – ha dichiarato Righetti – e desidero ringraziare i dirigenti della Fipav che hanno segnalato il mio nome. Mi sembra doveroso condividere questo riconoscimento con tutti i dirigenti della Picco, lo staff e le atlete, gli sponsor, in particolare il nostro main Orocash: senza il prezioso lavoro di team svolto in questi anni, non avremmo raggiunto risultati così significativi.”

Negli ultimi anni la Picco Lecco ha vissuto un triennio di grande rilievo in Serie A2, consolidando al contempo un settore giovanile di altissimo livello regionale. Questi traguardi sportivi sono stati conseguiti mantenendo fede allo statuto fondativo della società, nata nel 1971, che pone al centro la formazione sportiva ed educativa delle atlete.

La società ha riconfermato il motto che ispira l’attività svolta con le giovani pallavoliste, riassumibile con tre parole chiave: famiglia, scuola, pallavolo. In coerenza con tali valori, Picco Lecco ha promosso negli anni numerose iniziative: le borse di studio annuali per le atlete meritevoli, l’adozione a distanza di una bambina a Timor Est, grazie a suor Alma Castagna e il progetto Picco Green per la sensibilizzazione ambientale. Da evidenziare anche le collaborazioni con scuole e altre società sportive, oltre ai tornei di mini volley dedicati ai più piccoli.

Tutte le attività sono state improntate alla crescita personale tramite il divertimento, più che all’ossessione per la performance.

“Il nostro obiettivo – conclude Righetti – è essere la migliore società non del territorio, ma per il territorio, continuando a unire sport, educazione e solidarietà.”