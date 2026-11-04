Il Giro d’Italia arriva ai Piani di Bobbio: “Un evento storico per Barzio e i barziesi”

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Andrea Fossati (ITB), Vittorio Canali (Consigliere comunale), Cesare Mario Canepari (Assessore), Massimo Fossati (amministratore delegato ITB), Francesca Arrigoni Marocco (Vicesindaco), Andrea Ferrari (Sindaco)

Barzio, città di tappa, si prepara alla grande festa rosa del prossimo 22 maggio

“L’arrivo di tappa ai Piani di Bobbio è qualcosa di unico, forse inimitabile, e ci darà grande visibilità”

BARZIO – Barzio e i Piani di Bobbio ospiteranno sabato 22 maggio 2027 il Giro d’Italia; qui ci sarà il traguardo, con un inedito arrivo in salita, della 14^ tappa della corsa rosa, la Cantù-Piani di Bobbio.

“Un evento storico per Barzio e i barziesi a quasi 50 anni dall’ultima volta. Ed è doveroso dare merito a ITB e agli amici della val Brembana – commenta il sindaco Andrea Ferrari -. L’arrivo di tappa ai Piani di Bobbio è qualcosa di unico, forse inimitabile, e ci darà grande visibilità. C’era attesa per il percorso, rimasto segreto sino ad oggi, e il passaggio da Barzio è segno che il nostro territorio è stato apprezzato dalla organizzazione. C’è grande entusiasmo, siamo pronti a rimboccarci le maniche e dare il massimo”.

“Grandemente felici – aggiunge la vicesindaco con delega al Turismo Francesca Arrigoni Marocco – per un risultato di squadra con in testa il sindaco Andrea Ferrari e la forte volontà di ITB. Il Giro promuove l’Italia nel mondo, quest’anno in particolar modo mette attenzione sui cammini e sul turismo dolce e per noi è una vetrina esclusiva per valorizzare le nostre bellezze. Sarà un sabato di festa, tradizione e sport con ricadute positive su tutto il territorio”.

“Il passaggio del Giro d’Italia a Bobbio è un’occasione di grande rilievo per il territorio e per la nostra ski area – conclude Massimo Fossati, amministratore delegato di ITB -. La corsa attraverserà entrambe le valli a cui ci rivolgiamo, portando sotto i riflettori paesaggi, comunità e attrattive locali. Un appuntamento importante, capace di valorizzare l’area e di far conoscere a un pubblico ancora più ampio le opportunità che offre la nostra montagna, in ogni stagione”.

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