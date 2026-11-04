Il Giro d’Italia arriva ai Piani di Bobbio: “Un evento storico per Barzio e i barziesi”

Barzio, città di tappa, si prepara alla grande festa rosa del prossimo 22 maggio

“L’arrivo di tappa ai Piani di Bobbio è qualcosa di unico, forse inimitabile, e ci darà grande visibilità”

BARZIO – Barzio e i Piani di Bobbio ospiteranno sabato 22 maggio 2027 il Giro d’Italia; qui ci sarà il traguardo, con un inedito arrivo in salita, della 14^ tappa della corsa rosa, la Cantù-Piani di Bobbio.

“Un evento storico per Barzio e i barziesi a quasi 50 anni dall’ultima volta. Ed è doveroso dare merito a ITB e agli amici della val Brembana – commenta il sindaco Andrea Ferrari -. L’arrivo di tappa ai Piani di Bobbio è qualcosa di unico, forse inimitabile, e ci darà grande visibilità. C’era attesa per il percorso, rimasto segreto sino ad oggi, e il passaggio da Barzio è segno che il nostro territorio è stato apprezzato dalla organizzazione. C’è grande entusiasmo, siamo pronti a rimboccarci le maniche e dare il massimo”.

“Grandemente felici – aggiunge la vicesindaco con delega al Turismo Francesca Arrigoni Marocco – per un risultato di squadra con in testa il sindaco Andrea Ferrari e la forte volontà di ITB. Il Giro promuove l’Italia nel mondo, quest’anno in particolar modo mette attenzione sui cammini e sul turismo dolce e per noi è una vetrina esclusiva per valorizzare le nostre bellezze. Sarà un sabato di festa, tradizione e sport con ricadute positive su tutto il territorio”.

“Il passaggio del Giro d’Italia a Bobbio è un’occasione di grande rilievo per il territorio e per la nostra ski area – conclude Massimo Fossati, amministratore delegato di ITB -. La corsa attraverserà entrambe le valli a cui ci rivolgiamo, portando sotto i riflettori paesaggi, comunità e attrattive locali. Un appuntamento importante, capace di valorizzare l’area e di far conoscere a un pubblico ancora più ampio le opportunità che offre la nostra montagna, in ogni stagione”.