Il Melges 24 di Guido Molinari fa filotto: suo il 50° campionato Interlaghi

LECCO – Guido Molinari, piemontese di Castelletto Sopra Ticino (Novara), ha centrato il bis nel Golfo di Lecco nella 50° edizione del Campionato Invernale Interlaghi di vela – Trofeo Neomarine organizzato, a calendario Fiv, dalla Canottieri Lecco.

Il suo Melges 24 “Corazon” è stato protagonista di un filotto con sei vittorie in altrettante prove nella classe Orc aggiudicandosi così il prestigioso trofeo messo in palio dal Cantiere Neomarine di Dervio di Marco Achler.

Guido Molinari (Lena Navale Meina No) si è avvalso di un team di giovani composto da Luca Tandi, Luca Gaiera, Andrea Spadoni e Cesare Vailati che non ha lasciato nulla agli avversari sul campo di regata.

Ma veniamo al dettaglio per dire che anche domenica 10 novembre non è mancato il Tivano (vento da Nord) che ha permesso lo svolgimento di tre prove a completamento del programma. Prove che di massima hanno confermato i valori già visti nel primo giorno di regate.

Partiamo dalla classe Fun dove “Dulcis in Fundo Plus” dell’armatore Marco Redaelli e timonata da Alberto Benedetti (Cv Tivano Valmadrera Lc), con quattro successi parziali, ha avuto la meglio su “Furfante” di Adriano Barzaghi (Cv Bellano) che paga caro un dns (non partito) in prova due.

Negli H22 conferma per “Racing Accademy” di Zeno Privileggio (Aval Gravedona) che è riuscito a contenere gli attacchi di “Alta Tensione” di Alessandro De Felice (Cv Bellano) con alla tattica Roberto Spata.

Nei J24 va a segno “Bruschetta Guastafeste” delle sorelle Ciceri, Sonia e Alessia, con al timone l’esperto Pierluigi Puthod sfruttando soprattutto il primo posto dell’ultima prova. Nulla da fare per “Cucuja” di Ubaldo Ranzi (Cv Sarnico Bg) finito a pari punti ma secondo.

Nei Meteor bella rimonta di “Pekoranera” dello spezzino Davide Sampiero (Cv Erix Lerici Sp) che per un solo punto ha battuto “Senza InToppi” di Marco Pisetta (Velica Trentina Pergine Valsugana).

Guido Molinari, come anticipato, ha fatto piazza pulita in classe Orc con il suo Melges 24 “Corazon”. Ci ha provato sino all’ultimo il lecchese Richard Martini (Lni Mandello) che ha però dovuto accontentarsi, si fa per dire, del secondo posto con il suo Platu 25 “Kong Bambino Viziato”.

Infine la classe RS21 che ha visto il successo di “Spring Sailing Team” di Alessandro Molla (Av Alto Verbano Luino) con alle sue spalle con lo stesso punteggio “Rosa” di Massimiliano Antoniazzi (YC Adriatico Ts) e “Nerea” di Giuseppe Manzo (Cv Bellano) con alla tattica Alessandro “Dado” Castelli.

Il 50° Campionato Invernale Interlaghi – Trofeo Neomarine si è chiuso con la premiazione ufficiale sul terrazzone della società Canottieri Lecco rappresentata dal presidente Marco Cariboni. Presenti, tra gli altri, anche il consigliere nazionale della Federvela Nadio Meroni, il presidente di regata Davide Pinti anche numero uno della XV Zona Fiv e il presidente del Panathlon Lecco Andrea Mauri.

Numerosi i premi speciali a cominciare dal premio Panathlon Lecco al velista più giovane in regata è andato a Nino Henriquez del Cv Dervio classe 2010. Il premio “Domenico Bertolini” per il timoniere più giovane è stato assegnato a Marta Giussani (Lni Mandello) classe 2008. Il trofeo fedeltà “Fideuram Tagliaferro” è andato a Richard Martini (Lni Mandello) timoniere e armatore del Platu 25 “Bambino Viziato”. Il Trofeo Electroadda al miglior timoniere della Canottieri Lecco è andato a Marco Frigerio (RS21). A Luca Taglialegne, dell’Sv Barcola Grignano Trieste, del Meteor “Ismo”, è invece toccato il premio “Pino Vassena” quale timoniere proveniente da più lontano. I due premi “eleganza” messe in palio dal Museo della Barca Lariana sono andati a Marco Redaelli e Marta Airoldi. Premiato anche Giuseppe “Baffo” Banfi del Comitato Organizzatore e Giovanni Crippa come storico collaboratore.

Ma ecco il podio finale del 50° Interlaghi suddiviso per classi. Scarto fra parentesi.

Classe Fun: 1. Dulcis in Fundo Plus (Alberto Benedetti – Cv Tivano – 2/1/1/(5)/2/1 i piazzamenti); 2. Furfante (Adriano Barzaghi – Cv Bellano – 1/(dns)/3/1/1/4); 3. Maria Adele (Maria Eugenio Bischi – Aval Gravedona Co – 3/2/2/3/(6)/5).

Classe H22: 1. H22 Racing Accademy (Zeno Privileggio – Aval Gravedona Co – 3/1/1/(5)/1/2); 2. Alta Tensione (Alessandro De Felice – Cv Bellano – 1/3/4/2/4/1); 3. Sestelemento (Francesco De Bernardi – Cv Orta No – (4)/2/2/3/2/3).

Classe J24: 1. Bruschetta Guastafeste (Sonia Ciceri – Lni Mandello Lario – 1/1/2/(6)/3/1); 2. Cucuja (Ubaldo Ranzi – Cv Sarnico Bg – (5)/3/1/1/1/2); 3. Dejavù (Ruggero Spreafico – Cv Tivano Valmadrera Lc – 2/2/(6)/3/2/4).

Classe Meteor: 1. Pekoranera (Davide Sampiero – Cv Erix Lerici Sp – (3)/3/3/1/2/2); 2. SenzainToppi (Marco Pisetta- Velica Trentina – 2/(7)/4/2/3/1); 3. Prodige II (Enrico Negri – Orza Minore Mb – 1/1/(7)/4/5/5).

Classe Orc: 1. Corazon (Guido Molinari, Melges 24 – GdvLni Meina No – (1)/1/1/1/1/1); 2. Kong Bambino Viziato (Richard Martini, Platu 25 – Lni Mandello Lc – (2)/2/2/2/2/2); 3. Neghene (Andrea Amodeo, Melges 24 – Cus Milano Vela – 3/3/3/4/(5)/3).

Classe RS21: 1. Spring Sailing Team (Alessandro Molla – Av Alto Verbano Luino Va – 1/1/2/1/(3)/2); 2. Rosa (Massimiliano Antoniazzi – Yc Adriatico Ts – 5/2/1/2/4/(6)); 3. Nerea (Giuseppe Manzo – Cv Bellano – 2/3/3/(5)/2/4).