Il premanese Francesco Gianola straordinario: oro Junior al mitico Cross del Campaccio

Nadia Battocletti e Egide Ntakarutima vincono la gara assoluta

SAN GIORGIO SUL LEGNANO (MI) – Il clima è quello giusto, leggera pioggia e atmosfera pungente per un Campaccio Cross Country in piena regola, con il fango in cui affondare per uno spettacolo assicurato che rimarrà negli annali di questa storica corsa campestre tappa Gold del circuito World Athletics Cross Country Tour e insignito della WA Heritage Plaque.

E lo spettacolo c’è stato, a partire dalle gare Master del mattino, che hanno visto la ricchissima partecipazione di oltre un migliaio di atleti ai quali poi, nel pomeriggio, sono succedute tutte le gare delle categorie giovanili.

Grandissima gara tra gli Juniores, Francesco Gianola (As Premana) vince in volata

Poco meno di 6km da correre, davanti è partito a tuono il carabiniere Vittore Simone Borromini (Cs Carabinieri), tre giri sempre davanti a tutti e gli avversari lottano per gli altri posti del podio. Nessuno però si aspettava un Francesco Gianola (Premana) stratosferico che esce ai 250m in pista, si invola verso agli altri avversari, non si accontenta del secondo posto, aumenta ancora e, a pochi metri dal traguardo, supera il carabiniere e vince in volata con un solo secondo di vantaggio. Premana in festa, Francesco dopo aver vinto l’argento al Campionato Mondiale di corsa in montagna U18, colleziona un’altra vittoria straordinaria.

Molto bene anche i Master lecchesi: Manuel Sella (Polisportiva Libertas Cernuschese) vince la sua categoria SM40, il compagno di squadra Aurelio Moscato nella categoria SM75, Alessandra Arcuri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince nella categoria SF50, Antonella Sirtori (3 Life) vince nella categoria SF45. Terzi posti per Carlo Giovanni Biffi (Osa Org Sportiva Alpinisti) SM75 e Daniela Gilardi (Osa Org Sportiva Alpinisti) SF60.

Cronaca gara uomini

Alle 11.25, come da programma, l’apice delle emozioni, con la competizione dei campioni internazionali a sgomitare per conquistare la vittoria e iscrivere il nome nel prestigioso albo d’oro. Cinque giri per un totale di 10km, gara maschile decollata a partire dal quarto giro, quando si è staccato il gruppo di testa composto dai burundesi Celestin Ndikumana, Egide Ntakarutimana e dall’ugandese Doplhine Chelimo. Una menzione speciale a lombardo a Luca Alfieri (Casone Noceto) che è stato nel gruppo dei migliori per i primi tre giri, andando a cedere il passo solo quando i giochi si sono fatti più duri.

All’inizio del quinto giro, si è assistito all’avvicendamento di Ndikumana e Natakarutimana che hanno lasciato indietro Chelimo, sgomitando curva dopo curva. A metà del quinto giro l’attacco finale di Egide Ntakarutimana che ha proseguito in grande progressione fino a tagliare il traguardo per primo in 30’38”. Sul finale di gara si è assistito anche all’attacco di Dolphine Chelimo che ha così spuntato la seconda posizione, con il crono di 30’45”, mettendosi dietro di un soffio il vincitore 2025, Celestin Ndikumana sul traguardo col medesimo crono.

Dopo un quarto giro in cui era in posizione più defilata, il primo degli italiani, Luca Alfieri, ha aperto di nuovo il gas per risalire fino alla sesta posizione assoluta e concludere le sue fatiche in 31’06”. Piazza d’onore nel virtuale podio italiano per Yassin Bouih (Fiamme Gialle) nono assoluto in 31’20”, seguito da Enrico Vecchi (Atl. Casone Noceto), decimo in 31’22”.

Cronaca gara donne

Gara sviluppata in tre giri, per un totale di 6km. Primo giro di studio con ritmo piuttosto lento e gruppo molto compatto dal quale, al secondo giro, si sono staccate l’azzurra Nadia Battocletti (GS Fiamme Azzurre), Elvanie Nimbona (Caivano Runners), Giulia Zanne (Atl. Brescia 1950) e la burundese Francine Niyomukunzi. Fila allungata a metà del secondo giro quando Nadia Battocletti ha iniziato a impartire un ritmo decisamente più veloce al quale hanno provato a resistere Elvanie Nimbona, Emily Collinge e Francine Niyomukunzi, tutte con un ritardo di 10 secondi all’inizio del terzo giro. Da segnalare la caduta nella parte più tecnica del percorso, nel corso del secondo giro, di Nadia Battocletti che le ha causato la perdita di qualche secondo senza però mettere in discussione il successo finale.

Vittoria in scioltezza per Nadia Battocletti che ferma il cronometro sul 21’10”, costringendo al secondo posto la rivale burundese Francine Niyomukunzi che chiude in volata in 21’32”. Terza Elvanie Nimbona che, con 21’33”, l’ha spuntata a sua volta su Emily Collinge. Il podio italiano è completato da Lucia Arnoldo, (Atl. Dolomiti Belluno), quinta assoluta in 21’52”.

Presente al Campaccio Cross Country le Istituzioni locali, Claudio Ruggeri Sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin Vicesindaco e Assessore allo Sport di San Giorgio su Legnano e il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi che ha dichiarato: “Straordinaria vittoria italiana, oggi, al Campaccio, grazie a Nadia Battocletti, che si è imposta nonostante una caduta. Si è rialzata con determinazione, ha recuperato terreno sulle avversarie e ha conquistato il successo. Una prestazione splendida che conferma l’azzurra come leader indiscussa della gara, dopo aver già riportato lo scorso anno la bandiera italiana sul gradino più alto del podio dopo ben 31 anni. Con grande gioia oggi ho premiato Nadia Battocletti e tutti gli atleti, donne e uomini, che hanno trionfato e sono saliti sul podio nella 69^ edizione del Campaccio, la corsa campestre che da San Giorgio su Legnano (Milano) proietta la Lombardia sportiva nel mondo”, ha concluso.

Gianluigi Bertelli, Presidente US Sangiorgese: “Sono molto contento di questa 69^ edizione del Campaccio, sia per le due grandi gare internazionali e il bis della vittoria della nostra campionessa azzurra Nadia Battocletti, ma anche per l’entusiasmo, per i sorrisi e per la felicità nonché per la forte competizione che hanno messo in campo gli atleti Master e, ancor più, tutti i ragazzi di tutte le categorie giovanili, è stato un grande spettacolo. Ci vediamo l’anno prossimo per una grande 70^ edizione. Un grazie va a istituzioni, partner e ai 160 volontari che sono fondamentali per la riuscita di questa manifestazione”.

I vincitori e tutti gli altri risultati dei lecchesi in gara