Roboante vittoria per i leoni lecchesi contro la formazione isolana.

Quattro mete per Luca Alippi, grande prestazione al piede di Cavallo.

LECCO – Incredibile partita per uno scatenato Rugby Lecco. La formazione bluceleste disintegra l’Amatori Rugby Capoterra con un dominante 59-10.

I primi punti della partita li mettono a segno i sardi con un calcio di punizione, ma sarà l’unico vantaggio per gli ospiti. Già al nono minuto la meta di Butskhrikidze, non trasformata, fa prendere al Lecco la testa della partita, coi blucelesti che non si volteranno più indeitro. Al ventesimo il Lecco è avanti 19-3 con le mete di Luca Alippi e Mauri, trasformate da Daniele Cavallo. Capoterra si avvicina con una meta al 25′, ma questa sarà anche l’ultima segnatura per la formazione ospite. Due mete di Alippi, entrambe trasformate da Cavallo, chiuderanno il primo tempo du punteggio di 33-10.

Nella ripresa la marea bluceleste non si ferma. Una meta di Sala, una tecnica, una di Alippi e una di Rossi – sommate a tre trasformazioni del precisissimo Cavallo – fisseranno il punteggio finale su un incredibile 59-10. Da segnalare l’esordio al 14° minuto del diciassettenne Samuele Locatelli, recentemente protagonista con la nazionale italiana U18 in Francia.

RUGBY LECCO – AMATORI RUGBY CAPOTERRA 59-10

Mete: Butskhrikidze, Alippi (tr. Cavallo), Mauri (tr. Cavallo), Alippi (tr. Cavallo), Alippi (tr. Cavallo), Sala (tr. Cavallo), meta tecnica (tr. Cavallo), Alippi, Rossi (tr. Cavallo).