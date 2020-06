Il Rugby Lecco riparte… dal parcheggio del Bione!

Il Centro Sportivo è ancora chiuso

Damiani: “I nostri avversari si stanno allenando già da settimane”

LECCO – I “leoni blucelesti”, dopo tante settimane di attesa, non ce l’hanno più fatta a stare con le mani in mano e hanno ricominciato gli allenamenti al Bione. Non nel centro sportivo – chiuso ormai da settimane! – ma nel parcheggio antistante, quello dove sostano i camion e le giostre ambulanti.

“Abbiamo iniziato ieri, non si poteva più aspettare – dichiara coach Sebastian Damiani – è almeno da tre settimane che chiediamo di poter tornare ad allenarci, ma non siamo riusciti a ottenere nulla. Incontri, riunioni, ma niente di concreto. Visto che alcune delle nostre avversarie si stanno allenando da un mese, abbiamo deciso di arrangiarci.”

Dopo aver valutato con attenzione diversi posti in zona – il parco di villa Gomes, la ciclabile di Rivabella – coach Damiani ha optato per il parcheggio. “L’obiettivo era ripartire in sicurezza, senza dare fastidio alle persone che magari stanno facendo una passeggiata o ai bambini che giocano. Questo parcheggio non è certo ideale, ma ha permesso ai ragazzi di rivedersi e fare un po’ di attività fisica, rispettando tutte le norme. Abbiamo dovuto chiedere la cortesia ai camionisti di parcheggiare ai lati, lasciandoci libero lo spiazzo centrale.”

Anche se non ci sono novità all’orizzonte, l’allenatore argentino preferisce tenere la truppa allenata. “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, alla ripresa di ieri erano in trenta. Andremo avanti ancora fino alla fine di luglio e poi ricominceremo la nuova stagione a partire dal 18 agosto. Ancora non si sa se ci sarà un campionato, ma noi vogliamo comunque farci trovare pronti.”