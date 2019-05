Il Sankukai Belotti brilla all’ultimo incontro Provinciale Csi Lecco

Tempo di lettura: 2 minuti

Ultimo incontro provinciale Csi per gli allievi del Sankukai Belotti

“La stanchezza di un anno molto ricco di impegni non ha fermato i ragazzi”

OLGIATE MOLGORA – Ultimo incontro provinciale Csi Lecco, domenica 12 maggio, al centro sportivo di Olgiate Molgora.

Una mattinata intensa e importante poiché ha permesso ad alcuni allievi delle palestre di Barzanò, La Valletta Brianza e Olginate del Sankukai Belotti di potersi confrontare e mostrare i miglioramenti di un anno ormai volto al termine.

Il maestro Fausto Belotti, gli istruttori Roberto Barbiero e Marco Cattaneo, le allenatrici Laura Ghezzi e Chiara Amato e le cinture nere Cosimo Pisano, Pietro Cogliati e Tommaso Miolo hanno sostenuto e guidato i ragazzi durante gli allenamenti e sono molto soddisfatti dei traguardi raggiunti e della passione e l’impegno che ciascun allievo ha dimostrato nel corso dell’anno.

Primo posto per Sicakbay Sultan (arancio), Consonni Davide (arancio), Gargantini Gabriele (arancio), Lisignoli Greta (arancio). Secondo posto per Montagnese Laila (bianco-gialla), Piazza Aurora (bianco-gialla), Scali Elisa (arancio) e Cogliati Federico (nera). Terzi classificati Spatola Denise (bianco-gialla), Rech Lisa (gialla-arancio), Esposito Gabriel (arancio), Ingallina David (nera) e quarti Grimaldi Giulio (bianca), Heouaine Amir (Gialla) e Sala Lucrezia (verde).

E’ stata una giornata speciale per Singh Arnav (bianca), Tocchetti Elisa e Zupo Valentina (arancio) che hanno potuto vivere la loro prima gara di karate. Hanno partecipato con la loro determinazione anche Rami Amina (bianco-gialla), Zen Irene (gialla), Schettini Emma (arancio) e Ravasi Mia (verde).

Il secondo e il terzo posto nel Kumite sono stati ottenuti dall’energia di Tagliabue Gabriele (cintura nera).

“Maggio porta con sé la stanchezza di un anno molto ricco di energia e impegno, ma ciò non ha fermato i ragazzi – hanno detto i tecnici – lo sguardo è ora rivolto alla soddisfazione del proprio lavoro e agli aspetti su cui lavorare per l’anno che verrà. Fieri del lavoro svolto, il team del Sankukai Belotti ringrazia i genitori dei giovani karateka per la fiducia e il sostegno trasmesso in questo incontro e in quelli precedenti e augura agli allievi buona conclusione di questo anno sportivo”.