Il Tennis Club Lecco chiede “l’aiuto del pubblico”

Domenica gara decisiva per la promozione in Serie A1

I lecchesi dovranno ribaltare la pesante sconfitta subita

LECCO – “Chiamata alle armi” per tutti gli appassionati di tennis della provincia lecchese. Il capitano Adamo Panzeri ha fatto un appello a tutti, in vista della sfida di domani contro il Tennis Comunali Vicenza, decisiva per la promozione in Serie A1.

“Vi vogliamo tutti presenti perché domenica avverrà un miracolo sportivo – dichiara il capitano lecchese in un video, abbracciato ai suoi giocatori – ribalteremo il 5-1 subito a Vicenza e faremo esplodere tutto il comunale. Venite in tanti e portate qualsiasi cosa perché, se avete voglia di far casino, questo è il posto dove ne abbiamo bisogno. Ribalteremo un risultato negativo e sarà l’evento storico dell’anno a livello sportivo e anche non. Vi aspettiamo numerosi.”

Nella gara di andata, sui campi veneti, la formazione del Comunali Tennis ha letteramente spazzato via la squadra bluceleste con un pesante 5-1. Il ritorno si disputerà domani sui campi di Belledo, dove la formazione di Adamo Panzeri è imbattuta. I lecchesi resteranno in gioco solo con una vittoria per 5-1 – si andrà “ai supplementari” – e passeranno in serie A1 se riusciranno a dare un “cappotto” ai vicentini. Qualsiasi altro risultato sarà favorevole agli ospiti, che possono schierare diversi giocatori importanti e giovani promesse a livello nazionale.