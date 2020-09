Il Tennis Tavolo Valmadrera, dopo lo stop forzato, riprende l’attività

“Confermata la squadra in D1 e due squadre in D3 con la possibilità di crearne una quarta”

Gli allenamenti il martedì e giovedì presso la palestra della Scuola dell’Infanzia “Paolo VI”

VALMADRERA – Anche per il Tennis Tavolo Valmadrera è finalmente giunto il momento in cui può riprendere le attività.

La lunga stagione di chiusura che ha caratterizzato questo triste periodo, finisce ufficialmente martedì 15 settembre.

La ripresa, con le ovvie difficoltà organizzative legate ai protocolli da seguire, attende la compagine che lo scorso anno ha avuto un’espansione piacevolmente inaspettata di adesioni. Qualche atleta ha lasciato, ma si prospettano già persone che entreranno a far parte della squadra.

In attesa di indicazioni sia da parte dalla Federazione che dal CSI, la stagione sportiva conferma un’ulteriore passo in avanti grazie alla promozione ottenuta dalla squadra principale in serie D1, mentre alle sue spalle si prevede la conferma di almeno 2 squadre in D3 e se c’è ne sarà la possibilità anche di una terza.

“Una squadra – spiegano dalla società valmadrerese – sarà sicuramente formata per tentare la scalata alla serie superiore, mentre la seconda farà da laboratorio per avviare i ragazzi più giovani che si affacciano alle competizioni, mentre un’eventuale terza squadra è ancora in gestazione”.

“Obiettivo per il campionato CSI – proseguono – è quello di confermare il titolo provinciale degli scorsi anni, che ha visto il TT Valmadrera guidare la classifica anche in quest’ultima stagione dove il titolo non è stato assegnato a causa della chiusura anticipata delle attività sportive”.

A breve partirà l’iniziativa della 39^ edizione del Torneo “Mese dello Sport” in collaborazione con il Comune di Valmadrera, che si terrà domenica 27 settembre presso il Palazzetto dello Sport di Via Leopardi, alla quale ci auguriamo vi sia una partecipazione numerosa degli appassionati dello sport del tennis tavolo.

Gli allenamenti, invece, si tengono costantemente nei giorni di martedì e giovedì presso la palestra della Scuola dell’Infanzia “Paolo VI” in Via Casnedi a Valmadrera.

“La vocazione alla partecipazione e all’aggregazione uniti alla logica agonistica – concludo dal sodalizio valmadrerese – vogliono rimanere lo scopo principale di questa società che sta vivendo un momento di vivacità costruttiva per affrontare il 34° anno di attività”.