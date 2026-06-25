Indovero-Giumello, Vittori domina la cronoscalata tra i panorami della Valsassina

La gara ha messo alla prova 46 biker lungo 7 chilometri di salita e 700 metri di dislivello

Vittoria per Vittori davanti a Fusi e Melesi. Successi anche per i giovani “diavoli rossi” Nava e Caligari

INDOVERO/GIUMELLO – Una gara impegnativa, immersa in uno degli scenari più suggestivi della Valsassina, capace di unire agonismo, passione per la mountain bike e valorizzazione del territorio. La cronoscalata Indovero-Giumello, disputata domenica 21 giugno, ha regalato spettacolo lungo i sette chilometri di ascesa che conducono ai Piani di Giumello.

La manifestazione era valida come seconda prova della Valsassina Bike Cup e nona tappa del circuito Master Cicli Pozzi MTB. A pesare sul bilancio finale è stato soltanto il numero contenuto di partecipanti: al via si sono presentati 46 biker.

Il percorso prevedeva 7 chilometri di salita per circa 700 metri di dislivello positivo e si è confermato una vera prova per specialisti della salita, con pendenze impegnative e ritmi elevati che hanno richiesto agli atleti una gestione attenta delle energie dall’inizio alla fine.

Per garantire maggiore sicurezza e fluidità lungo il tracciato, gli organizzatori hanno predisposto partenze suddivise in quattro scaglioni distanziati di due minuti. Una formula che ha consentito ai concorrenti di affrontare la prova nelle migliori condizioni possibili.

A conquistare la vittoria assoluta è stato Vittori, autore della miglior prestazione di giornata. Sul podio con lui anche Matteo Fusi, secondo in 36’37”, e Andrea Melesi, terzo in 36’38”, distanziati tra loro da un solo secondo.

Tra le società successo per il team 2×2 Brenna, che ha preceduto Trb Squadra Corse, GS CSI Morbegno, Vam Race e Lissone MTB.

Nel corso delle premiazioni è stato assegnato anche un riconoscimento speciale al più giovane partecipante della manifestazione, Martino Ciapponi del GS CSI Morbegno.

Da segnalare inoltre le ottime prestazioni dei giovani “diavoli rossi”, che hanno conquistato due vittorie di categoria grazie a Emanuele Nava tra i Debuttanti A e Francesco Caligari tra i Debuttanti B.

Grande soddisfazione infine per gli organizzatori di MTB Valsassina e CS Cortenova, che hanno curato ogni aspetto della manifestazione contribuendo alla riuscita di un appuntamento che continua a rappresentare uno dei momenti più caratteristici del calendario off-road lecchese.