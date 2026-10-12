Interlaghina Optimist, 72 giovani velisti in gara a Valmadrera

La manifestazione organizzata dal Circolo Velico Tivano si è svolta il 10 e l’11 ottobre

Il Trofeo Galletto Vallespluga va a Gianpietro Ciboldi, mentre la LNI Mandello si impone nella classifica a squadre

VALMADRERA – Cinque regate in due giorni, 72 giovani atleti in acqua e una classifica che premia sia i singoli talenti sia il lavoro delle squadre. La baia di Parè ha ospitato la quattordicesima edizione dell’Interlaghina Optimist – Trofeo Galletto Vallespluga, appuntamento valido per il Campionato FIV della XV Zona e organizzato dal Circolo Velico Tivano di Valmadrera.

Le competizioni si sono svolte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre, con un intenso vento da nord che ha consentito di disputare tre prove nel pomeriggio di sabato e altre due nella mattinata di domenica. In gara soprattutto atleti provenienti dai circoli velici del Lago di Como, suddivisi in due categorie: la Divisione A, riservata agli Juniores nati tra il 2011 e il 2015, e la Divisione B, dedicata ai Cadetti nati tra il 2016 e il 2017.

Le prove si sono disputate sotto lo sguardo degli allenatori e con la direzione del Comitato di Regata presieduto dall’Ufficiale di regata Stefano Riva. I giovani velisti hanno dimostrato capacità tecniche e attenzione nella lettura del vento, confrontandosi nelle diverse prove del programma.

A conquistare il Trofeo Galletto Vallespluga, assegnato al miglior atleta assoluto senza scarti, è stato Gianpietro Ciboldi del Centro Vela Dervio. Il Trofeo Interlaghina Optimist, destinato alla squadra con il miglior piazzamento complessivo sulla base dei punteggi dei tre migliori atleti, è andato invece alla Lega Navale Italiana di Mandello.

Nella Divisione A, categoria Assoluti, il primo posto è stato conquistato da Andrea Camagni del Circolo Velico Tivano. Alle sue spalle si sono classificate Matilde Giannantonio di Orza Minore e Ludovica Itocchi della Lega Navale Italiana di Mandello. Nella graduatoria femminile ha prevalso Giannantonio, seguita da Itocchi e da Gloria Ruffoni di Marvelia Dongo. Per Giannantonio è arrivato anche il riconoscimento di miglior timoniere nato nel 2015.

Nella Divisione B, categoria Assoluti, il successo è andato a Ciboldi, davanti a Ettore Artusi del Circolo Velico Tivano e a Viola Valsecchi del Circolo Vela Bellano. Valsecchi si è aggiudicata anche la classifica femminile, precedendo Lisa Toffoli, entrambe del Circolo Vela Bellano, e Anna Galimberti del Circolo Velico Tivano. Il premio per il miglior timoniere nato nel 2017 è stato assegnato a Giorgio Zambelloni, del Circolo Vela Bellano. Riconoscimento speciale anche per Alice Zoboli della Lega Navale Italiana di Milano, premiata come atleta più giovane della manifestazione.

Il bilancio della manifestazione è positivo per gli organizzatori. “Siamo particolarmente soddisfatti di questa edizione dell’Interlaghina”, ha dichiarato Giuseppe De Luca, presidente del Circolo Velico Tivano, ringraziando enti, sponsor, ufficiali di regata e volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

De Luca ha inoltre sottolineato il legame tra la manifestazione e il progetto di cooperazione transfrontaliera: “Abbiamo inserito l’organizzazione della manifestazione nel Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-2027 ‘ITIN – Itinerari di inclusione: turismo sostenibile tra lago e montagna’, perché puntiamo decisamente ad avvicinare i giovani allo sport, favorendone non solo il lato agonistico, ma anche l’inclusione e l’incontro tra territori”.

L’obiettivo, ha precisato il presidente, è valorizzare il Lago di Como attraverso un’attività sportiva strettamente connessa all’ambiente. In questa prospettiva, l’Interlaghina si propone non soltanto come appuntamento agonistico per le giovani promesse della vela, ma anche come occasione di inclusione e di promozione sostenibile del territorio.