Kayak. I ragazzi non vedenti in acqua col CK 90 Vercurago

Sport e solidarietà davanti alla sede “Canneto”

“Un arricchimento personale e professionale”

VERCURAGO – Martedì 29 giugno 2021, presso la sede “Canneto” di Vercurago, gli istruttori del CK 90 hanno organizzato una giornata di sport e solidarietà, coinvolgendo l’associazione bresciana “Bambini in Braille”, con il supporto dell’ASD Omero di Bergamo.

A scendere nelle acque davanti a Vercurago sono stati diciassette ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni, tutti non vedenti o ipovedenti, provenienti da tutta la Lombardia. I giovani atleti disabili sono stati suddivisi in tre gruppi e sono usciti in acqua con gli istruttori del CK 90. I più intraprendenti sono riusciti anche a prendere il largo in completa autonomia, guidati dalla semplice voce del loro istruttore.

Grande soddisfazione per Felice Farina, istruttore e vice presidente del CK 90. “Questi eventi per noi sono un arricchimento personale, oltre che professionale – dichiara – senza contare la grande importanza che hanno per questi ragazzi, sia in termini di socialità che di solidarietà”.