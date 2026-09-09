Ktm Protek Elettrosystem, weekend da protagonista

Successo per il biker lecchese Bassignana nella gara di casa

Celestino seconda, Fasoli conquista il primo podio Junior in Svizzera e Siffredi chiude quarto a Nové Město

MONTICELLO BRIANZA – Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per KTM PROTEK ELETTROSYSTEM, impegnata contemporaneamente su tre importanti fronti internazionali. A prendersi la scena è stato Fabio Bassignana, vincitore dell’ultima edizione della Marathon Bike della Brianza, mentre Marika Celestino ha conquistato il secondo posto nella prova femminile. Buone notizie sono arrivate anche dalla Svizzera, con il primo podio nella categoria Junior per Riccardo Fasoli, e dalla Repubblica Ceca, dove Matteo Siffredi ha chiuso quarto nella gara internazionale C1 di Nové Město.

Il weekend del team era iniziato venerdì e sabato a Misano Adriatico, dove una parte della squadra ha fatto visita agli sponsor presenti all’IBF – Italian Bike Festival. Un’occasione per incontrare e ringraziare le aziende che sostengono il progetto KTM PROTEK ELETTROSYSTEM, prima di tornare in sella per un’intensa domenica di gare.

Bassignana firma l’ultima Marathon Bike della Brianza

Il risultato più importante è arrivato proprio in Brianza, alla storica Marathon Bike, giunta quest’anno alla sua ultima edizione. Una gara particolarmente significativa per KTM PROTEK ELETTROSYSTEM, disputata sui sentieri e sulle strade che da sempre rappresentano un terreno di allenamento per gli atleti e i soci del team.

Al via si sono presentati Marika Celestino, Fabio Bassignana, Gioele Bertolini, Emanuele Bocchio Vega, Ettore Fabbro e Giulio Peruzzo. Fin dalle prime fasi, i biker KTM PROTEK ELETTROSYSTEM sono stati protagonisti della selezione che ha portato alla formazione del gruppo di testa.

La situazione è rimasta a lungo compatta, fino all’attacco sul San Genesio, quando il ritmo è aumentato e il gruppo ha iniziato a ridursi. Tra i cinque battistrada sono rimasti Fabio Bassignana ed Emanuele Bocchio Vega. Dopo la successiva discesa, la selezione si è fatta ancora più netta e davanti sono rimasti in tre, con Bassignana unico portacolori del team a mantenere il contatto con i primi.

A circa dieci chilometri dall’arrivo è arrivato l’attacco di Jacopo Billi, che ha provato ad allungare portandosi da solo al comando. Sembrava poter essere la fuga decisiva, ma Bassignana non ha mollato.

Il biker ha continuato a spingere, recuperando progressivamente terreno fino a raggiungere Billi proprio nell’ultimo chilometro. Entrato in testa sul rettilineo finale, Bassignana ha completato la rimonta imponendosi nella volata conclusiva.

La sua KTM Scarp EVO III ha così tagliato per prima il traguardo dell’ultima Marathon Bike della Brianza, regalando al team una vittoria dal forte valore simbolico.

Positiva anche la prestazione degli altri portacolori KTM PROTEK ELETTROSYSTEM: Emanuele Bocchio Vega ha chiuso quarto, Gioele Bertolini ottavo, Giulio Peruzzo nono ed Ettore Fabbro diciannovesimo.

Celestino seconda nella gara di casa

Nella prova femminile è arrivato anche il secondo posto di Marika Celestino.

La biker ha condotto una gara regolare, senza forzare eccessivamente il ritmo nelle prime fasi, rimanendo al comando insieme ad altre due concorrenti fino a metà percorso. A quel punto una specialista delle lunghe distanze ha impresso un’accelerazione che si è rivelata decisiva.

Celestino ha scelto di non rispondere all’attacco, continuando a gestire il proprio ritmo e affrontando con intelligenza la seconda parte della gara. Una strategia che le ha permesso di conquistare un prezioso secondo posto sul traguardo brianzolo.

Primo podio Junior per Fasoli in Svizzera

Le soddisfazioni sono arrivate anche oltre confine. Nella Junior Series di Huttwil, in Svizzera, il bergamasco Riccardo Fasoli ha conquistato uno splendido terzo posto.

Per il giovane atleta KTM PROTEK ELETTROSYSTEM si tratta del primo podio nella categoria Junior, un risultato particolarmente significativo considerando che Fasoli è al primo anno nella categoria.

Una gara attenta e regolare, gestita con intelligenza, che conferma il percorso di crescita del giovane biker e aggiunge un altro risultato importante alla stagione del team.

Siffredi ai piedi del podio a Nové Město

In Repubblica Ceca, sul celebre e tecnico tracciato di Nové Město, tradizionale teatro della Coppa del Mondo, è stato invece Matteo Siffredi a portare i colori KTM PROTEK ELETTROSYSTEM nelle posizioni di vertice.

Il biker ligure ha affrontato una gara internazionale di categoria C1 caratterizzata da un parterre di alto livello, riuscendo a chiudere al quarto posto.

Un risultato che conferma la competitività di Siffredi anche sul palcoscenico internazionale e rappresenta un’ulteriore indicazione positiva per il finale di stagione.

“Un weekend che rappresenta lo spirito della squadra”

A tracciare il bilancio del fine settimana è Fabrizio Pirovano, patron di KTM PROTEK ELETTROSYSTEM.

“È stato un fine settimana che rappresenta molto bene lo spirito della nostra squadra. Abbiamo iniziato incontrando a Misano alcuni dei nostri sponsor, che sono una parte fondamentale di questo progetto, e abbiamo concluso il weekend gareggiando contemporaneamente in Italia, Svizzera e Repubblica Ceca”.

Particolare soddisfazione per la vittoria di Bassignana nella gara di casa: “La vittoria di Fabio nell’ultima Marathon Bike della Brianza ha per noi un sapore particolare. È la gara di casa, disputata sulle strade e sui sentieri che conosciamo e frequentiamo da tanti anni. Veder vincere un nostro atleta nell’ultima edizione è una grande soddisfazione”.

Pirovano sottolinea però anche la prova corale del team: “Sono contento soprattutto del risultato complessivo della squadra: Emanuele, Gioele, Giulio ed Ettore hanno confermato la nostra presenza nelle posizioni importanti, Marika ha conquistato un bellissimo secondo posto e dai giovani sono arrivati segnali altrettanto positivi”.

“La stagione non è ancora finita”

Soddisfatta anche Valentina Milesi, team manager KTM PROTEK ELETTROSYSTEM, che guarda soprattutto alla determinazione mostrata dagli atleti.

“Arrivare verso la fine della stagione e vedere i ragazzi ancora così motivati e competitivi è forse l’aspetto che ci rende più soddisfatti”.

Sul successo di Bassignana aggiunge: “Fabio ha disputato una gara bellissima, soprattutto per come ha saputo crederci fino all’ultimo chilometro. Quando Billi è partito poteva sembrare tutto deciso, invece Fabio ha continuato a spingere, lo ha raggiunto e ha avuto anche la lucidità e la forza per vincere la volata”.

Milesi guarda infine ai giovani e ai prossimi appuntamenti: “Riccardo conquista il suo primo podio tra gli Junior già al primo anno di categoria, mentre Matteo chiude quarto in una gara internazionale di livello su un percorso prestigioso come quello di Nové Město. La stagione non è ancora finita e questi risultati ci danno ulteriore entusiasmo per affrontare gli ultimi appuntamenti”.