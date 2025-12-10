Kung fu. Arianna Vassena ottiene due vittorie al Dragon Tournament

Due vittorie e due podi per la valmadrerese

“Prima gara nazionale, soddisfatta del risultato”

CATANZARO – Lo scorso 6 e 7 dicembre a Catanzaro si è svolta la settima edizione del Christmas Dragon Tournament, organizzato dall’Accademia Centrale Wushu Catanzaro sotto la direzione del Maestro Massimo Scalzo. Hanno partecipato all’evento atleti provenienti da tutta Europa.

Tra gli artisti marziali qualificati a questo torneo c’era anche la valmadrerese Arianna Vassena. L’atleta tesserata per l’ASD Mei Hua Ch’uan si è segnalata nelle varie gare ottenendo diverse medaglie. Per la precisione Vassena è arrivata prima negli “stili tradizionali esterni” e nel “ tai chi yang tradizionale”, seconda nei cosiddetti “stili misti” e terza nella categoria femminile del “Tui shou a piedi fissi”.

“È stata la mia prima gara a livello nazionale, sono soddisfatta del risultato – dichiara Vassena – sono stata l’unica a rappresentare il mio stile, praticando esercizi riguardanti Tai Chi e Shaolin. La nostra scuola parteciperà anche alle prossime competizioni. Sono soddisfatta del risultato raggiunto e lavorerò per migliorare ulteriormente e presentare nuovi esercizi tradizionali che portino avanti la nostra associazione e il nostro stile con onore”.