L’11 maggio ritorna la “Belèe de cursa” edizione 2025, la 17^

LECCO – Tutto pronto a Belledo per la “Belèe de cursa”, la corsa podistica organizzata dal Gruppo Sportivo Belledense che quest’anno celebra la sua 17^ edizione. L’appuntamento è per sabato 11 maggio, con partenza da via Santa Barbara, nel cuore del quartiere lecchese.

La manifestazione a passo libero propone due percorsi: uno più impegnativo da 11 chilometri e uno più accessibile da 6 chilometri. Entrambi si snodano tra i rioni storici di Lecco, offrendo scorci suggestivi e tratti immersi nel verde.

Il tracciato lungo conduce i partecipanti ad attraversare Maggianico, per poi salire nei sentieri boschivi sopra Belledo, Maggianico, Acquate e Germanedo, toccando le località Neguccio, Rovinata, Ponte della Tenaglia, fino al rientro nella zona di Canto. Prima del traguardo, si passerà anche nella parte alta di Germanedo e nel vecchio nucleo di Belledo, regalando una corsa dal sapore autentico.

Chi sceglierà il percorso da 6 chilometri vivrà un’esperienza più breve ma altrettanto affascinante: il tracciato cittadino attraversa l’abitato di Maggianico, si addentra nel nucleo storico, risale verso Belledo e, percorrendo le stradine del paese vecchio, scende verso l’arrivo.

Le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente in presenza presso l’Oratorio di Belledo, in via G. Fiocchi 68, nei giorni 7, 8 e 9 maggio dalle 20:30 alle 22:15, e il 10 maggio dalle 9:30 alle 12:00. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. Ai primi 800 iscritti verrà consegnato il pacco gara contenente la maglia tecnica ufficiale della Belèe de cursa 2025.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato presso il piazzale antistante la Fiocchi Munizioni SpA, in via Santa Barbara 4, dove sarà disponibile anche un’area parcheggio (tra Viale Valsugana e Via Cimabue). Non sarà invece possibile usufruire di spogliatoi.

La partenza della corsa lunga è prevista per le ore 9:15, seguita da quella della 6 chilometri alle ore 9:30. Le premiazioni si terranno intorno alle 11:15 e la manifestazione si chiuderà ufficialmente alle ore 12:00.

Una nota importante riguarda i più giovani: i ragazzi fino ai 14 anni (nati dal 1° gennaio 2011) dovranno essere accompagnati da un adulto.

Anche quest’anno non macherà la finalità benefica della “Belèe de cursa”: parte del ricavato andrà alla onlus Enea, impegnata nella ricerca e nella cura del neuroblastoma, una neoplasia pediatrica mentre parte sarà destinato alla missione di suor Lorella Figini, religiosa salesiana di Belledo.

Con il suo mix di sport, comunità, natura e solidarietà, la Belèe de cursa si conferma un evento molto atteso non solo dagli appassionati di corsa, ma anche da chi desidera vivere una mattinata di festa all’aria aperta.