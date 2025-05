La Calcio Lecco in festa al Rigamonti Ceppi

Grande entusiasmo per la prima festa bluceleste targata Aliberti

“Il mio obiettivo è quello di avvicinare la città alla Calcio Lecco”

LECCO – Tutte le squadre della Calcio Lecco 1912, nel tardo pomeriggio, hanno calcato il manto erboso del Rigamonti-Ceppi per la prima edizione della Festa Bluceleste della gestione Aliberti: dai più piccoli dell’Under 8, passando per il femminile, fino alla Primavera e alcuni giocatori della prima squadra.

A fare gli onori di casa il presidente Aniello Aliberti che ha rotto il ghiaccio con le seguenti parole: “Dal primo giorno della mia presidenza ho avuto l’obbiettivo di avvicinare la città alla Calcio Lecco, a tutti gli atleti, a tutti i genitori che fanno sacrifici per questi ragazzi. Io, oggi, volevo che tutte queste persone potessero incontrarsi tra di loro e questo abbiamo organizzato questa grande festa”.

Dopodiché sono state premiate con una medaglia tutte le squadre presenti nella grande famiglia bluceleste: Under 8, Under 9, Under 10, Under 11, Under 12 e l’Under 10 femminile. I giovani atleti hanno potuto, poi, allenarsi divisi per gruppi sotto gli attenti occhi di alcuni giocatori della prima squadra quali Furlan, Anderson, Grassini, Kritta, Kristoffersen, Galeandro e Dalmasso.

Nel frattempo sono sfilate anche le altre formazioni, il femminile suddiviso in Under 13, Under 15, Under 17 e la prima squadra. Poi, di nuovo il maschile con l’Under 13, 14, 15, 16, 17 e la Primavera di Achille Mazzoleni che ha commentato con entusiasmo la presenza al Rigamonti-Ceppi un numero così alto di ragazzi e non si sbilancia sulla sfida di ritorno col Mantova che li attende: “Daremo il massimo per trasformare il sogno in realtà”.

Un clima di festa sottolineato anche da mister Federico Valente: “È molto bello vedere il campo pieno di ragazzi e ragazzi che si impegnano tanto. Appena vedono la palla vanno a duemila, non pensano a strafare ma a far bene. Vedere questo a me apre il cuore perché come allenatore avevo iniziato con l’under 14, è un vero percorso di crescita per i ragazzi. È stata una bella idea quella che ha avuto il pres per poter stare insieme e festeggiare”.

Soddisfazione nel vedere così tanti ragazzi al Rigamonti-Ceppi è sottolineata anche da Virna Bonfanti, la nuova club manager: “Questa festa è un inno al territorio e alla comunità e ovviamente anche al futuro che il presidente e i suoi collaboratori vorranno costruire, soprattutto a livello di giovanili”. Anche il sindaco Gattinoni si è focalizzato sull’impegno che la Calcio Lecco mette per il settore giovanile ed educativo di grande importanza per la città. La festa si è conclusa in una grande merenda sotto la Curva Nord.