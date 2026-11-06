La Calcio Lecco in visita a Cascina Selvetto tra inclusione e sostenibilità

L’iniziativa rientra nel Piano di Sostenibilità del club ispirato alla strategia UEFA 2030 “Strength Through Unity”

Nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre la squadra e lo staff tecnico sono stati ospiti della Cascina Selvetto di Galbiate

LECCO – Nel pomeriggio di mercoledì 5 novembre, la Prima Squadra della Calcio Lecco 1912, insieme allo staff tecnico, ha fatto visita a Cascina Selvetto, uno dei tre poli operativi della Cooperativa Sociale Solidarietà.

Accanto alla Cascina, la Cooperativa opera attraverso il Capannone di Sala a Galbiate, dedicato alle lavorazioni, all’assemblaggio e alla manutenzione del verde, e il polo di Sirone, specializzato prevalentemente nel confezionamento di prodotti cosmetici. Le tre realtà condividono un obiettivo comune: promuovere l’integrazione sociale attraverso percorsi di inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità, fragilità o in condizioni di svantaggio, valorizzandone le capacità e favorendone l’autonomia.

Cascina Selvetto è un progetto di agricoltura sociale che promuove il recupero e la valorizzazione del paesaggio agricolo attraverso la cura dei terreni, la coltivazione dell’orto e dell’oliveto e la tutela della biodiversità. Un luogo in cui il lavoro a contatto con la natura diventa anche uno strumento di crescita personale e professionale, contribuendo a sviluppare percorsi di inclusione fondati sull’autonomia, sulla responsabilità e sulla valorizzazione delle capacità individuali.

La collaborazione con Cooperativa Solidarietà si inserisce nel percorso intrapreso dalla Calcio Lecco 1912 attraverso il proprio Piano di Sostenibilità, presentato nel marzo 2026 con il patrocinio del Comune di Lecco e ispirato alla strategia UEFA 2030 Strength Through Unity.

La Cooperativa Sociale Solidarietà è partner del Club in questo percorso e condivide con la società bluceleste ulteriori progetti e iniziative dedicati all’inclusione e alla responsabilità sociale. Una collaborazione che testimonia la volontà della Calcio Lecco 1912 di integrare concretamente i principi della sostenibilità sociale e ambientale nella propria attività, rafforzando il legame con il territorio e promuovendo il calcio come strumento di partecipazione, sensibilizzazione e crescita collettiva.

In particolare, l’iniziativa si colloca nell’ambito delle politiche dedicate all’uguaglianza e all’inclusione e al Calcio per tutte le Abilità, attraverso le quali la società intende promuovere occasioni concrete di partecipazione e sensibilizzazione. In questo contesto si sviluppa la collaborazione con la Cooperativa Sociale Solidarietà, con l’obiettivo di valorizzare le diverse abilità e favorire una cultura fondata sul rispetto, sulle pari opportunità e sulla condivisione.

Nel corso del pomeriggio, i calciatori e i componenti dello staff tecnico sono stati accolti dai ragazzi di Cascina Selvetto e hanno preso parte attivamente alle attività quotidiane della struttura. Suddivisi in gruppi, hanno collaborato alle operazioni di diserbo, alla cura e alla pulizia dei paddock dei cavalli, alla raccolta dei prodotti dell’orto e alla raccolta della legna, affiancando i ragazzi nelle diverse mansioni.

Un’esperienza di partecipazione diretta che ha permesso alla squadra di conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dalla Cooperativa, scoprendo il valore di un progetto nel quale la cura dell’ambiente e delle attività agricole si intreccia con la costruzione di percorsi di autonomia e inclusione.

Al termine delle attività, al gruppo si sono uniti altri ragazzi della Cooperativa Solidarietà, dando vita a un ulteriore momento di incontro e scambio con la delegazione bluceleste. La giornata si è conclusa con un rinfresco preparato interamente dalla Cascina con prodotti a chilometro zero, occasione per condividere le esperienze vissute nel corso del pomeriggio e proseguire il dialogo in un clima di convivialità.

Attraverso iniziative come questa, la Calcio Lecco 1912 conferma il proprio impegno a essere parte attiva della comunità, promuovendo i valori dell’inclusione, della solidarietà e della responsabilità sociale anche al di fuori del terreno di gioco. Un percorso nel quale il calcio diventa occasione di incontro, capace di avvicinare persone e realtà diverse e di contribuire alla costruzione di un territorio più accogliente, consapevole e inclusivo.

Commenta l’iniziativa la direttore generale Virna Bonfanti: “La collaborazione con la Cooperativa Sociale Solidarietà rappresenta un esempio concreto di come la Calcio Lecco 1912 intenda interpretare il proprio ruolo all’interno della comunità. Attraverso il Piano di Sostenibilità del club, desideriamo tradurre i principi di inclusione, uguaglianza e responsabilità sociale in iniziative capaci di generare valore sul territorio. La visita a Cascina Selvetto ha rappresentato un’importante occasione di incontro e partecipazione, permettendo alla Prima Squadra di conoscere direttamente una realtà che ogni giorno promuove percorsi di autonomia e valorizzazione delle diverse abilità. Crediamo fermamente che il calcio possa contribuire a diffondere una cultura più inclusiva e consapevole, costruendo relazioni e collaborazioni che vadano oltre il campo da gioco”.

Anche mister Federico Valente ha promosso l’evento: “È stato un pomeriggio importante, che ci ha permesso di vivere il calcio da una prospettiva diversa, entrando in contatto con una realtà che ogni giorno lavora per dare valore alle capacità di ciascuno. Per i ragazzi è stata un’occasione per mettersi in gioco anche al di fuori del campo, condividendo attività ed esperienze con le persone della Cascina. Credo che momenti come questo aiutino a comprendere quanto siano importanti il rispetto, la collaborazione e l’attenzione verso gli altri, valori che devono accompagnarci non soltanto nello sport, ma anche nella vita quotidiana”.