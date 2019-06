Strepitosa performance della lecchese Francesca Rusconi che vince la gara in rosa. Antonoli 3° assoluto

In gara molti lecchesi con la Sev Valmadrera che ha scelto la Ledro come gara sociale

LEDRO – La Ledro Sky Race parla lecchese. La gara di corsa in montagna che si è svolta ieri, domenica, nella meravigliosa valle di Ledro in Trentino ha visto protagonisti i lecchesi.

La prima in assoluto è stata Francesca Rusconi (Team La Sportiva) che ha vinto la gara in rosa tagliando in lacrime il traguardo. A 30 metri dal traguardo Rusconi ha sgranato gli occhi, le s’è accesso un grande sorriso per poi scoppiare in un pianto di felicità liberatorio.

Suo il miglior tempo tra le donne, stoppando le lancette del crono a 2h18’10”. E’ stata le i la più veloce a macinare i 19 km per 1610 metri di dislivello positivo che hanno portato gli atleti lungo lo spettacolare Senter dele Greste. Al secondo posto Annelise Felderer 2h20’30” e al terzo Daniela Rota 2h22’04” fresca della vittoria alla Resegup.

Altro lecchese protagonista Daniel Antonioli (Team La Sportiva) che ha chiuso in terza posizione con il tempo 1h52’28”. A vincere la Ledro 2019 è stato il valdostano Nadir Maguet (Team La Sportiva) che ha chiuso in 1h49’44”, mentre il secondo posto è andato a Dennis Bosire (Serim) 1h51’12”.

Ma la Ledro Sky Race è stata scelta di runner della Sev (Società Escursionisti Valmadreresi) come gara sociale. Folto il gruppo dei lecchesi che si sono presentati al via. Nella gara casalinga la vittoria è andata a Massimo Colombo (119° assoluto col tempo di 2h41’00”), quindi secondo Massimiliano Meroni (169° assoluto col tempo di 2h51’09”) e terzo Giuseppe Fascendini (171° assoluto col tempo di 2h51’31”). Una sola donna in gara Fabiola Ribeiro de Oliveira che ha chiuso in 3h09’59” al 39° posizione assoluto nella classifica femminile.

Presenti anche altri atleti lecchesi, da segnalare il 13° posto del premanese Mattia Gianola (Team Crazy Idea) al traguardo col tempo di 2h00’08” e del fratello Erik al traguardo in 14^ posizione con il tempo di 2h02”00. Nella top 20 anche un altro premanese Luigi Pomoni che ha chiuso al 17° posto con il tempo di 2h03’38”.

In gara anche due runner del Team Lecconotizie che si sono difesi alla grande Mario Casanova che ha chiuso con il tempo di 2h’53’22” chiudendo al 183° posto e Matteo Lombardini 268° al traguardo in 3h06’35”.