La nuova sfida di Roberto Crippa: 270 km di corsa dal lago alla laguna

Giovedì 5 ottobre alle 18 la partenza per una nuova ultramaratona da Lecco a Venezia

“Difficoltà ce ne saranno sicuramente, il problema sarà gestire le crisi quando arriveranno”

OLGINATE – Dopo la Lecco-Genova dell’anno scorso (203 km), l’ultramaratoneta di Olginate Roberto Crippa rilancia con la Lecco-Venezia, 270 km dal lago alla laguna. Un’impresa non-stop che il 57enne tenterà partendo dalla Canottieri Lecco, giovedì 5 ottobre, alle 18, cercando di arrivare a Venezia, nella storica piazza San Marco, domenica 8 ottobre.

Dopo diverse Ultratrail corse in questi anni in Italia, Austria, Croazia, Svizzera e Germania, fino a superare i “muri” dei 100 chilometri e delle 100 miglia (164 km), tenterà di andare oltre il suo primato personale di 203 chilometri, puntando in questo modo a quota 270. Per farlo, si allena ininterrottamente da un anno. Saranno 270 chilometri fatti di corsa, crisi, notti insonni e determinazione mentale. Roberto sarà seguito a turno da due dei suoi figli, Julien e Olivier, in bicicletta, con la collaudata collaborazione di famiglia e amici come supporto tecnico. Ma a differenza del passato, per lunghi tratti, questa volta l’atleta sarà solo.

“Difficoltà ce ne saranno sicuramente, il problema sarà gestire le crisi quando arriveranno – ha raccontato Roberto Crippa durante la presentazione di stamattina al ‘The Shamrock Pub’ di Lecco -. Questa volta cercherò di essere più preciso a partire dal ritmo di corsa che devo tenere, all’alimentazione e idratazione, fino ai micro sonni e alle pause. Sicuramente la voglia è ancora più dell’altra volta, amici e famiglia che mi affiancano mi danno molta fiducia e motivazione”.

La nuova ultratrail da affrontare in tappa unica, seguirà un percorso che da Lecco punterà in sequenza verso Bergamo, Brescia, il lago di Garda, Verona, il Vicentino e quindi Venezia. Roberto ha studiato personalmente il tracciato da seguire, cercando di restare il più possibile lontano dalle vie più trafficate ma passando in mezzo alle città.

Alla presentazione ha partecipato anche l’assessore Marina Calegari in rappresentanza del Comune di Olginate: “Sono ammirata e non è un’ammirazione legata al solo lato sportivo, qui c’è qualcosa di più, non basta il semplice allenamento: è una questione di testa. Per il comune di Olginate è un onore e siamo sicuri che ce la farai”.

Con un apposito link (che verrà reso ufficiale poche ore prima del via), sarà possibile seguire “Live” l’evolversi dell’ultramaratona. La sfida è lanciata e siamo sicuri che Roberto Crippa riuscirà a unire Lecco con il mare Adriatico.