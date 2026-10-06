La Pallavolo Picco Lecco vince il 20° Trofeo Marco Negri

Le biancorosse chiudono il triangolare a pari equilibrio con Trescore e Brembo e conquistano il trofeo grazie alla differenza punti

Un importante test per la formazione lecchese a pochi giorni dall’esordio nel campionato di Serie B1

LECCO – È l’Acciaitubi Picco Lecco ad aggiudicarsi la 20ª edizione del Trofeo “Marco Negri”, al termine di un triangolare combattuto ed equilibrato che ha visto in campo anche Pallavolo Don Colleoni Trescore e Brembo Volley Brembate.

Le biancorosse hanno aperto il pomeriggio superando Trescore nel primo incontro. La formazione bergamasca è poi riuscita ad avere la meglio su Brembo, prima dell’ultima sfida della giornata, nella quale sono state proprio le ragazze di Brembate a imporsi sulla Picco.

Tre risultati che hanno prodotto un equilibrio perfetto e reso necessario il ricorso alla differenza punti per stabilire la classifica finale. Un criterio che ha premiato la formazione lecchese, consegnandole il trofeo nella ventesima edizione della manifestazione.

Per la Picco si è trattato anche di un importante banco di prova a pochi giorni dal debutto ufficiale nel campionato di Serie B1. Il torneo ha permesso alle tre formazioni di verificare il lavoro svolto durante la preparazione estiva, affinare gli automatismi di gioco e consolidare le intese in vista dell’inizio della stagione.

Ma il Trofeo Marco Negri va oltre il risultato del campo. Da vent’anni la manifestazione rappresenta infatti un appuntamento dedicato al ricordo di una figura che ha lasciato un segno nella storia della Picco Lecco. Durante le premiazioni, il presidente della società Dario Righetti ha ricordato Marco Negri, scomparso vent’anni fa all’età di 51 anni.

“Marco era allenatore e responsabile del settore giovanile, una persona in gambissima. Questa giornata è molto importante per la Picco ed è per questo che ogni anno cerchiamo di organizzare questo Trofeo.”

Accanto alla famiglia Negri, presente con il figlio Andrea e la moglie Elena, è stato proprio Andrea a sottolineare il significato più profondo della manifestazione e il valore dello sport come strumento per mantenere vivo il ricordo.

“Per noi è un onore essere qui. È molto importante onorare la memoria di mio papà in questo modo, facendo sport. Per lui lo sport era fondamentale: è impegno civile, salute, forza ed è vita insieme agli altri. Grazie perché, anche dopo vent’anni, la Picco continua con questi piccoli gesti a mantenerne viva la memoria.”

La ventesima edizione del Trofeo ha così rinnovato un appuntamento che da due decenni lega pallavolo e memoria. Un legame che continua attraverso lo sport, i giovani e quei valori che hanno accompagnato l’impegno di Marco Negri all’interno della società.

E il modo per ricordarlo resta quello più vicino allo spirito della manifestazione: una palestra vissuta attraverso la pallavolo, la competizione e la passione, con lo sguardo rivolto alla nuova stagione e, allo stesso tempo, alla storia di chi ha contribuito a costruire quella della Picco Lecco.