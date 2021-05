La Polisportiva 2001 compie vent’anni

Nacque il 21 maggio 2001 dall’unione di Pol. Colombo e GSO Chiuso

Duecentocinquanta atleti tesserati, tanti sport da praticare

LECCO – Esattamente vent’anni fa, era il 21 maggio 2001, i dirigenti della Polisportiva Colombo e del GSO Chiuso decidevano di unire le proprie forze per creare una nuova società sportiva denominata “Polisportiva 2001 – Oratori di Chiuso e Maggianico”.

A firmare l’atto costitutivo furono i preti di allora, Don Isidoro e Don Gaudenzio, che fecero seguire all’unione pastorale anche quella sportiva.

Lo scopo di questa nuova società fu quello di creare un ambiente accogliente, partendo fin da piccolissimo, consentendo ai bambini di Chiuso e Maggianico di praticare l’attività sportiva nel rione, insieme ai loro compagni di classe.

Il gruppo sportivo fu fondato su tre settori principali: calcio, pallavolo e pallacanestro. Successivamente il basket è stato aggiunto al settore “altri sport” che comprendeva il corso annuale di sci e la possibilità di inserire altri sport emergenti. Nel 2011 è nata la squadra giovanile di atletica, nel 2013 il corso di Danza aerobica e “fitness musicale”, nel 2014 – grazie al sostegno di ALDE – si è formato il gruppo “runners”. Oltre a questi sport, tutt’ora presenti, negli anni c’è stato il corso di tiro con l’arco, quello di yoga e tante altre attività ricreative.

Attualmente il gruppo sportivo può contare su circa 250 atleti tesserati e una sessantina di allenatori, istruttori, assistenti e dirigenti. Il presidente, dal 2018, è Marco Valsecchi, la vice presidente Irene Balossi.

“Al momento l’attività sociale è limitata, solo qualche squadra ha ripreso gli allenamenti, rispettando le norme vigenti – dichiara il presidente Marco Valsecchi – sono dispiaciuto per il fatto che non potremo festeggiare adeguatamente quest’anniversario a causa della pandemia. La speranza è quella di poterci ritrovare tutti insieme il prossimo settembre per una grande festa”.