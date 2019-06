La selezione Lecco/Sondrio chiude il Trofeo Bulgheroni all’ultimo posto

Quattro sconfitte in altrettante partite.

La selezione chiude in nona posizione.

BORMIO – Risultato impietoso per la selezione dei migliori giocatori delle province di Lecco e Sondrio che sono scesi in campo al Trofeo Bulgheroni 2019. La squadra guidata da coach Micheal Toccagni e da coach Alessio Pesca ha perso tutte e quattro le partite disputate, chiudendo all’ultimo posto.

L’esordio della rappresentativa è stato subito durissimo, con un pesante 18-81 subito dalla formazione di Bergamo. La sconfitta ha fatto scendere subito in campo i nostri ragazzi per la seconda sfida contro Pavia-Lodi, persa col punteggio di 33-71.

Con due ko in altrettante partite i lecchesi sono entrati nel girone verde. Se nella partita contro Brescia non c’è stata speranza (60-103), lecchesi e valtellinesi hanno dato battaglia contro la selezione Mantova/Cremona. Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, l’esito è stato infausto e la vittoria è andata agli avversari col punteggio di 60-69.

Oggi si assegnerà il titolo. A giocarselo saranno le province di Bergamo e Varese, alle ore 18.00 presso la palestra di Sant’Antonio Valfurva. Alle 21.30 la premiazione di tutte le nove squadre.

“Abbiamo perso tutte e quattre le partite, e l’unica partita che siamo realmente riusciti a giocarci è stata quella contro Mantova/Cremona. Se dal punto di vista cestistico non è andata benissimo, devo dire che il gruppo di ragazzi si è comportato in maniera fantastica, dando il massimo in campo. Per tutti sarà un’esperienza memorabile.” ha dichiarato coach Alessio Pesca.