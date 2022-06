Tempo di esami per gli atleti dell’Asd Bushi Karate – Do

Gli sportivi hanno ricevuto i complimenti da parte della commissione d’esame

LA VALLETTA – Tempo di esami per gli atleti dell’Asd Bushi Karate-Do. Lunedì scorso infatti si sono svolte le prove d’esame per il passaggio di grado.

Eccellenti i risultati di tutti gli otto atleti esaminati, dalla neo cintura gialla Pjetri Xhemal alle cinture arancio Leandra Pjetri e Daniele Montanelli, passando per le cinture verdi Eduard Dicusara, Gaia Tentorio e Cristian Terracciano fino alle marroni Lorenzo Ghelfi e Ivan Tagliaferri.

Presente in commissione d’esame il direttore tecnico dell’asd Bkd nonché referente nazionale per lo stile Sankukai maestro Donato Tentorio, il maestro Alberto Tentorio, l’allenatore Stefano Donghi, il maestro e arbitro nazionale Claudio Montedoro. Quest’ultimo ha espresso i più sinceri e professionali complimenti per le qualità tecniche che i ragazzi hanno dimostrato durante le impegnative richieste tecniche dettate dal presidente della commissione.

Giuseppe Gerin, presidente della Asd Bkd, ha seguito dagli spalti con orgoglio e soddisfazione tutte le performance dei suoi tesserati e non ha mancato nel complimentarsi con loro.

Le attività della Asd Bkd riprenderanno a settembre presso la palestra intercomunale della Valletta Brianza (località Perego), ormai storica e habituè location di allenamento.