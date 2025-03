La Valma Street Block cambia location e diventa “CivatEdiscion”

La gara di street boulder prevista sabato 5 aprile a Civate, iscrizioni ancora aperte

40 blocchi metteranno a dura prova i partecipanti, solo pochi eletti accederanno alla spettacolare sfida finale

VALMADRERA – Stavolta non saranno finestre, cornicioni, colonne e muri di Valmadrera a essere presi d’assalto dai boulderisti (coloro che praticano il bouldering, un tipo di arrampicata sportiva che viene praticata su pareti artificiali attrezzate con prese e maniglie di diverso colore, oppure su pareti naturali e massi, ndr) per una nuova edizione della Valma Street Block. “Parco giochi” per gli atleti sarà quest’anno il paese di Civate, che la gara di arrampicata urbana aveva già toccato nel lontano 2018 e dove tornerà sabato 5 aprile.

La nona edizione sarà dunque una “CivatEdiscion”. “Tra noi organizzatori ci siamo confrontati molto e abbiamo deciso di spingerci nuovamente fuori dal comune di Valmadrera, visto che vogliamo proporre sempre nuove location ai partecipanti. La scelta è ricaduta ancora una volta su Civate, dove già avevamo svolto la manifestazione nel 2018. Sia l’Amministrazione comunale che la parrocchia ci hanno accolti con piacere e dato il permesso di arrampicare sui loro edifici”, spiega la macchina organizzativa della Valma Street Block.

Da affrontare saranno 40 postazioni boulder (“dovete prepararvi a tutto: mensole, cornicioni, terrazzi, senza dimenticare quello che forse è il blocco più iconico degli ultimi anni: il dodecaedro. Quindi allenatevi, allenatevi e alè duro!”, l’incitamento di tutto lo staff agli atleti) su cui si cimenteranno, sotto l’occhio attento dei giudici che solo all’effettivo completamento dei blocchi applicheranno il tanto agognato bollino sulla scheda, arrampicatori di tutte le età e provenienza. La manifestazione valmadrerese ha infatti attirato anche appassionati internazionali “con alcuni atleti provenienti da Svizzera e Germania”, riferiscono gli organizzatori guardando alle iscrizioni di quest’anno. Iscrizioni che attualmente hanno raggiunto la metà dei posti disponibili (il limite massimo sarà 400 per evitare lunghe attese ai blocchi).

Se a cambiare sarà la location, invariato rimane il programma di giornata rispetto agli altri anni, con l’inizio della gara fissato alle ore 13.30, chiusura dei blocchi prevista alle 18.00 e a seguire le finali tra gli atleti che hanno concluso il maggior numero di prove. Su quest’ultima sfida lo staff della VSB mantiene il massimo riserbo: “Scoprirete di cosa si tratta il giorno della gara, ma assicuriamo che sarà spettacolare come le scorse edizioni”. Dopo le premiazioni sarà tempo di musica, la vera novità di quest’anno: il DJ set con Snapout in piazza Antichi Padri a Civate che darà la possibilità agli atleti di scatenarsi dopo la fatica.

Nata nel 2015 dall’idea di sette giovani valmadreresi, la Valma Street Block ha preso ispirazione da altre manifestazioni simili sul territorio provinciale e non come RampeGamma Street Boulder a Lecco o la Sondrio Street Climbing, ma con differenze importanti: “Rispetto a loro abbiamo sempre guardato alla sicurezza dei nostri atleti. Siamo infatti una delle poche gare di street boulder dove ogni blocco è presidiato da un giudice e il materasso (crashpad) viene fornito dall’organizzazione”.

Un risultato reso possibile grazie all’intenso lavoro dietro le quinte che coinvolge oltre 60 volontari tra iscrizioni e blocchi (che tutto lo staff della Valma Street Block ci tiene a ringraziare anticipatamente) e al sostegno di società come l’OSA Valmadrera e il Cai Valmadrera, legate alla montagna, dell’AVIS Valmadrera e degli sponsor.

“Ogni anno iniziamo da novembre a preparare la Valma Street Block, ci vuole tempo per organizzare un simile evento e far combaciare tutto. Un impegno faticoso ma che presenta anche lati divertenti come le giornate in cui andiamo a scegliere e provare i blocchi. Siamo una squadra affiatata e non mancano certo attimi di svago e risate tra una prova e l’altra”, concludono gli organizzatori.

Divertirsi dovrà essere il mantra anche per tutti i partecipanti. Perché sì, la Valma Street Block è una gara di arrampicata, ma soprattutto un’occasione per stare insieme e trascorrere momenti spensierati all’insegna dello sport e dell’amicizia.

Per tutte le informazioni sulla Valma Street Block contattare su Instagram la pagina ufficiale @valmastreetblock_ o via mail: valmastreetblock@gmail.com.