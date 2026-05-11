Lake Como Football Cup 2026: tre giorni di sport, emozioni e calcio internazionale nel Lecchese

Conclusa la seconda edizione del torneo giovanile con 35 squadre e oltre 750 atleti da Italia ed Europa tra Lecco, Valmadrera, Costa Masnaga e Dolzago

Il pensiero ora va all’edizione del 2027

LECCO – Si è conclusa la seconda edizione della Lake Como Football Cup, che dall’1 al 3 maggio ha trasformato il territorio lecchese in un grande palcoscenico dedicato al calcio giovanile internazionale. Tre giorni di sport, entusiasmo e partecipazione che hanno coinvolto Lecco e i Comuni di Costa Masnaga, Valmadrera e Dolzago, confermando il successo di un format itinerante in crescita.

lLa manifestazione ha visto la partecipazione di 35 squadre e oltre 750 atleti provenienti da Italia, Finlandia, Svizzera e Croazia, impegnati nelle categorie dal 2009 agli Esordienti 2014. Un flusso continuo di partite e incontri ha animato i diversi campi, con una forte presenza di famiglie e pubblico sugli spalti.

L’inaugurazione al centro sportivo del Bione ha dato il via al torneo con la sfilata delle squadre e gli inni nazionali, aprendo un weekend caratterizzato da grande partecipazione e clima di festa. Le giornate di sabato hanno scandito il ritmo delle gare, mentre domenica si sono disputate le finali con le premiazioni direttamente sui campi.

Il weekend ha poi superato le aspettative, con grande affluenza di pubblico, spalti pieni, famiglie coinvolte e un clima di festa che ha reso ogni momento speciale. Vedere bambini e genitori condividere il campo, ascoltare lingue diverse mescolarsi tra sorrisi e nuove amicizie, ha rappresentato l’essenza più autentica dell’evento.

Le partite di sabato hanno scandito una giornata intensa di sport e competizione, mentre le finali di domenica hanno chiuso il programma con le premiazioni direttamente sui campi, coinvolgendo atleti e società.

Tra le protagoniste anche il Lecco Calcio (annata 2015) e numerose società locali che hanno risposto con entusiasmo all’invito, contribuendo alla riuscita della manifestazione.

“Era importante testare il format e la risposta è stata ottima. Siamo molto soddisfatti”, hanno spiegato gli organizzatori al termine dell’evento.

Il co-organizzatore Paolo Bernocchi, referente per il coinvolgimento delle società del territorio, ha sottolineato lo spirito dell’iniziativa: “Questo torneo deve essere un’esperienza. Un’occasione per incontrare ragazzi di altri Paesi, condividere il gioco e creare relazioni. Non ci sono professionisti: qui conta crescere, divertirsi e confrontarsi. Grazie alle società e ai genitori che hanno supportato i giovani: tutto si è svolto come previsto”.

Sul campo sono arrivati anche i verdetti finali delle varie categorie.

Risultati finali

U17

Luciano Manara

Pro Victoria

Borgo a Buggiano “A” e Borgo a Buggiano “B” (pari merito)

U15

NK Ciro Blazevic (Croazia)

Cisanese

Carugo

U14

Cisanese

Argentia

Grift (Finlandia)

U13

Folgore Caratese

Eracle Sport

Valmadrera

U12

Lecco

Eracle Sport

Footrebel (Svizzera)

La seconda edizione della Lake Como Football Cup si chiude così con la consapevolezza di aver costruito un appuntamento capace di unire, far crescere e lasciare ricordi significativi a tutti i partecipanti.

Ora lo sguardo è già rivolto al 2027, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente, consolidare gli aspetti positivi e continuare a far crescere un torneo che, in soli due anni, ha già saputo ritagliarsi un ruolo importante nel panorama del calcio giovanile internazionale.