Lecco, Alberto Tomba a Spazio Oto Lab: dialogo con Antonio Rossi sul valore dello sport

Il campione di sci alpino, tra i più amati e iconici della storia italiana, dialogherà con l’olimpionico di canoa kayak in un confronto che ripercorrerà le tappe principali della sua carriera e offrirà uno sguardo personale sul mondo dell’agonismo. Un’occasione per ascoltare dalla sua voce i momenti più significativi di un percorso che ha segnato un’epoca.

Durante la serata Tomba racconterà anche il suo libro autobiografico “Lo slalom più lungo”, nel quale ripercorre le vittorie e le emozioni di una carriera costruita tra grandi successi e forte pressione mediatica. Dalle Olimpiadi di Calgary del 1988 fino al trionfo del 1998 a Crans-Montana, il racconto si concentra non solo sui risultati sportivi, ma anche sugli aspetti umani e mentali dell’esperienza agonistica.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Libreria Cattaneo di Lecco, prevede anche la possibilità di acquistare il volume e partecipare al firmacopie con l’atleta.

L’appuntamento è in programma presso Spazio Oto Lab, in via Padre Domenico Mazzucconi 12.