Lecco, Alberto Tomba a Spazio Oto Lab: dialogo con Antonio Rossi sul valore dello sport

Giovedì 21 maggio alle 18.30 l’incontro con due protagonisti del panorama italiano
Conversazione sulle tappe della carriera e firmacopie del libro “Lo slalom più lungo”
LECCO – Un incontro tra due grandi protagonisti dello sport italiano. Giovedì 21 maggio alle 18.30Spazio Oto Lab ospiterà Alberto Tomba per una conversazione pubblica con Antonio Rossi, in un appuntamento dedicato al racconto, all’esperienza e ai valori dello sport.
Il campione di sci alpino, tra i più amati e iconici della storia italiana, dialogherà con l’olimpionico di canoa kayak in un confronto che ripercorrerà le tappe principali della sua carriera e offrirà uno sguardo personale sul mondo dell’agonismo. Un’occasione per ascoltare dalla sua voce i momenti più significativi di un percorso che ha segnato un’epoca.
Durante la serata Tomba racconterà anche il suo libro autobiografico“Lo slalom più lungo”, nel quale ripercorre le vittorie e le emozioni di una carriera costruita tra grandi successi e forte pressione mediatica. Dalle Olimpiadi di Calgary del 1988 fino al trionfo del 1998 a Crans-Montana, il racconto si concentra non solo sui risultati sportivi, ma anche sugli aspetti umani e mentali dell’esperienza agonistica.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Libreria Cattaneo di Lecco, prevede anche la possibilità di acquistare il volume e partecipare al firmacopie con l’atleta.
L’appuntamento è in programma presso Spazio Oto Lab, in via Padre Domenico Mazzucconi 12.