Lecco Basket Women. Il presidente Benzoni fa il punto di metà stagione

Analisi sui campionati in corso

Risultati altalenanti, ma gruppi eccezionali

LECCO – Il presidente della Lecco Basket Women Paolo Benzoni ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla stagione della sua società, ponendo l’attenzione sia sul campionato della squadra senior che su quello della formazione U14.

“Dopo questi cambiamenti di inizio stagione, non ci eravamo posti degli obiettivi di classifica- ammette il numero uno lecchese – sapevamo che avremmo potuto incontrare delle difficoltà, soprattutto squadre più attrezzate di noi, e questo è successo. Ora dovremo cercare di crescere ulteriormente e migliorare la posizione di classifica per arrivare nelle prime quattro e qualificarci per i playoff. Sono convinto che non sarà facile e già nelle prossime partite, contro Binzago e Morbegno, capiremo se possiamo competere con le migliori. Saranno due tappe fondamentali per il proseguimento della nostra stagione.”

L’analisi del massimo dirigente bluceleste si sofferma pure su quello che manca alla squadra per fare il salto di qualità. “Per poter vincere bisogna fare canestro, quindi si deve migliorare nelle percentuali al tiro, che ci sono costate diverse partite. Nel complesso il gruppo sta migliorando, ma solo con il lavoro e l’intensità negli allenamenti si potrà fare strada in campionato.”

Prima di concludere, il presidente Benzoni ha parlato anche della formazione U14, alle prese con risultati poco confortanti. “Anche qui sapevamo che sarebbe stata un’annata non semplice ma, nonostante i risultati siano negativi, stiamo vedendo le nostre giocatrici crescere e soprattutto fare gruppo. La cosa più importante, aldilà dei risultati sul campo, è vedere le ragazze venire in palestra con il sorriso e migliorare giorno dopo giorno”