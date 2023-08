Lecco Calcio: rinnovi contrattuali per Melgrati e Galli

Weekend di rinnovi contrattuali nella calda estate lariana

LECCO – La Calcio Lecco 1912 è di nuovo operativa sul fronte mercato dopo la sentenza del TAR del Lazio che riammette i blucelesti in Serie B. La società del presidente Paolo di Nunno aveva interrotto le trattative a causa della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che aveva, momentaneamente, estromesso le Aquile dal campionato cadetto.

Il 4 agosto è, così, arrivato il rinnovo per il portiere titolare del Lecco, Riccardo Melgrati ed oggi, quello del mediano Giorgio Galli. I calciatori sono stati due tra i protagonisti della stagione del sogno lariano che li ha portati a conquistare sul campo la promozione nella prossima Serie B 2023/24.

Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Giorgio Galli fino al 30 giugno 2024.

Siamo felici di averti ancora con noi per questa stagione Giorgio, non vediamo l’ora di rivederti con la maglia bluceleste!#CalcioLecco1912 pic.twitter.com/cRXhzf2yNz — Calcio Lecco 1912 (@CalcioLecco1912) August 5, 2023

Melgrati, come riporta il sito ufficiale dei blucelesti, ha prolungato il suo contratto per altre due stagioni sino al 30 giugno 2025. Il classe ’94, giunto a Lecco nell’estate 2022, ha conquistato subito il posto da titolare dopo le prime quattro partite condizionate da un lutto familiare. L’ex numero 1 del Ponterosa ha collezionato, in questa stagione, 3720 minuti giocati in 41 partite durante la regular season di Serie C ed i playoff, mantenendo la porta inviolata in ben 15 occasioni.

Insieme al rinnovo di “Ricky”, la società bluceleste è lieta di festeggiare il prolungamento contrattuale del centrocampista Giorgio Galli. Il classe ’96, nato a Como, è uno degli uomini fondamentali nella mediana di mister Luciano Foschi ed è sceso in campo nell’undici iniziale per ben 19 volte durante la stagione 2022/23 ed è stato autore di un’importante rete contro l’Albinoleffe che gli ha riportato il sorriso dopo gli ultimi due anni segnati dal grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. La società ha prolungato il contratto nel proprio numero 96 sino al 30 giugno 2024.