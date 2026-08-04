Lecco-Inter U23: finalmente i tifosi allo stadio, aperte Curva Nord e Tribuna

I biglietti saranno acquistabili esclusivamente allo stadio: botteghini attivi a partire dalle 16

Ingresso gratuito per gli abbonati 2026/27 esibendo la ricevuta d’acquisto

LECCO – Primo abbraccio dei tifosi blucelesti in questa pre-season. Per l’amichevole di domani, mercoledì 5 agosto, tra Lecco e Inter U23, il pubblico di casa potrà finalmente tornare sugli spalti dopo che le precedenti uscite estive si erano disputate a porte chiuse.

I settori aperti saranno la Curva Nord e la Tribuna del Rigamonti-Ceppi, fino a esaurimento posti. I biglietti saranno in vendita esclusivamente al botteghino della Curva Nord a partire dalle ore 16:00:

Biglietto intero: € 5,00

Ingresso gratuito: abbonati alla stagione sportiva 2026/27, bambini Under 6 (nati dal 2021 in avanti), Over 65 (nati fino al 1961) e disabili

All’ingresso sarà necessario esibire un documento d’identità in corso di validità. Gli abbonati alla stagione sportiva 2026/27, per beneficiare dell’ingresso gratuito, dovranno presentare la ricevuta d’acquisto dell’abbonamento. La società precisa che in quest’occasione l’abbonamento non sarà cedibile.

Il botteghino del settore Tribuna sarà aperto unicamente per la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27 e non per la vendita dei biglietti della partita amichevole tra Lecco e Inter U23.

Per gli spettatori che accederanno al settore Tribuna, il personale di servizio presente all’ingresso fornirà indicazioni sulla sezione nella quale prendere posto. Mentre l’accesso al settore Distinti sarà riservato esclusivamente ai disabili e ai rispettivi accompagnatori.