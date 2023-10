Lecco pasticcione perde in casa con l’Ascoli per 2 a 0

L’errore difensivo di Lemmens e quello dagli 11 metri di Di Stefano determinanti nella sconfitta casalinga

Esordio amaro per Mister Emiliano Bonazzoli

LECCO – Nella 10^ giornata di Serie B, il Lecco torna al Rigamonti-Ceppi con un nuovo allenatore, Emiliano Bonazzoli. I blucelesti però non smuovono la classifica e incassano la sesta sconfitta su sette partite giocate. Nel primo tempo, i padroni di casa meritavano un altro risultato per il gioco espresso e per la grinta messa in campo. Nella ripresa, decisivo l’episodio del rigore fallito da Di Stefano.

Il neo mister scende in campo con una formazione diversa rispetto a quella di Luciano Foschi, anche nel modulo passando al 4-3-3 rispetto al 3-5-2. Nei convocati mancano gli indisponibili Luca Giudici per pubalgia e Marrone per risentimento muscolare, salta il match in extremis anche Battistini per sintomi influenzali, prende il suo posto Pinzaiuti.

Il tecnico lombardo da fiducia a Saracco tra i pali in attesa del ritorno a pieno ritmo di Melgrati. Sul fronte opposto Wiliam Viali rinuncia ad un pilastro della difesa come Botteghin, infortunato, schierando Quaranta al suo posto e inserendo Milanese al posto di Rodriguez in attacco.

La Cronaca

La gara inizia col il Lecco in avanti sostenuto dal pubblico di casa con un bel giro palla. Al 3′ Buso (L) prova a prendersi la fascia laterale destra, ma la difesa marchigiana chiude gli spazi. Ospiti più contratti che provano a macinare gioco sulla destra con Adjapong (A), ma i blucelesti chiudono con Caporale (L).

Al 13′ Novakovich (L) innescato da Lemmens (L) fa a spallare con la difesa avversaria ma i difensori bianconeri lo disinnescano facendogli trascinare il pallone sul fondo.Un minuto più tardi, nuova azione pericolosa del Lecco, cross da sinistra di Crociata (L) per Buso (L) che da buona posizione spedisce forte sulla traversa.

Il primo tiro verso la porta dell’Ascoli arriva al 19′ con il numero 10, Caligara (A). Nessun problema per Saracco che guarda il pallone uscire alla sua sinistra.

Al 25′, nuova grande occasione per il Lecco, Di Stefano (L) con un rasoterra da posizione defilata su cui Viviano (A) interviene con con i piedi.

L’Ascoli ci prova con la prima vera occasione da rete al 26′, dopo un batti e ribatti al centro dell’area lecchese. La difesa bluceleste respinge e dalla lunetta ci prova di nuovo Caligara (A), il pallone passa tra le gambe dei giocatori ma, Saracco (L) interviene con un super intervento.

Al 29′, Crociata riceve a sinistra, si accentra e fa partire un destro a giro che viene parato da Viviano (A) che si rifugia in calcio da’angolo con un ottimo intervento.

Al 35′, si sblocca il risultato a favore degli ospiti, su cross innocuo dalla destra di Milanese (A), Lemmens (L) pasticcia e anzichè allontanare la sfera, la stoppa davanti alla porta sulla quale si avventa Nestorovski (A) che trafigge l’innocuo Saracco (L): 0 a 1. E l’Ascoli passa nel momento migliore del Lecco.

I padroni di casa si buttano in avanti alla ricerca del pareggio. Al 42′, l’occasione più grande capita sulla testa di Di Stefano (L), Viviano (A) vola in tuffo per togliere il pallone dalla rete. Si chiude il primo tempo con gli ospiti sorprendentemente in vantaggio al Rigamonti-Ceppi dove il Lecco ha fatto la partita nei primi 45 minuti di gara.

Nella ripresa, i blucelesti ripartono in attacco: al 49′ punizione dalla destra di Ionita (L) che arriva suoi piedi di Sersanti (L) che calcia di destro, il numero 17 Adjapong (A) respinge palesemente col braccio in scivolata. Per l’arbitro Santoro non ha dubbi: rigore.

Dal dischetto va Di Stefano (L), rincorsa e al momento del tiro scivola, la palla finisce comunque in rete ma l’arbitro annulla per doppio tocco.

I blucelesti subiscono il colpo, al 54′ l’Ascoli raddoppia con Quaranta (A): Milanese (A) sulla respinta di un angolo prova la conclusione dalla distanza nella selva di gambe spunta il numero 14 bianconero che corregge la sfera in rete con Saracco (L) che non può far nulla.

Il Lecco non riesce più uscire dalla propria metà campo, Bonazzoli fa dei cambi per provare a riprendere ritmo: esce Di Stefano ed entra Gugliemotti, Sersanti lascia il posto a Galli.

Al 68′, il Lecco si riaffaccia nell’area difesa da Viviano (A), Crociata (L) la mette in mezzo però Nestorovski (A) anticipa tutti e la mette in angolo. Al 72′, nuovo tentativo del Lecco con Guglielmotti (L) che però manda in curva il pallone.

Al 74′, Falasco (A) con una punizione dalla trequarti impegna Saracco (L) che respinge coi pugni. Al 79′, Buso (L) si incunea nell’area marchigiana ma trova la respinta di coi piedi di Viviano (A) che chiude bene sul primo palo.

L’Ascoli tiene bene il campo, i blucelesti ci riprovano nel finale con incursioni dalla sinistra ad opera di Caporale (L) ma la difesa bianconera tiene bene e non si fa sorprendere incassando il 3 punti. Lecco che non può far altro che rimproverarsi sopratutto per i due pasticci commessi da Lemmens (L) che ha regalato di fatto lo 0 a 1 all’Ascoli e la scivolata dagli 11 metri di Di Stefano che pur segnando si è visto annullare la rete del momentaneo 1 a 1 per un doppio tocco.

L’ennesima sconfitta che inchioda ulteriormente i blucelesti sul fondo della classifica con un solo punto messo in cascina.

Il tabellino

LECCO: Saracco; Caporale, Celjak, Bianconi, Lemmens (Eusepi 84′); Crociata, Sersanti (Galli 64′), Ionita (Tordini 79′); Di Stefano (Guglielmotti 64′), Novakovich, Buso. All. Bonazzoli

ASCOLI: Viviano; Falasco , Quaranta, Bellusci, Adjapong (Bayeye 59′); Milanese (Delgado 77′), Di Tacchio, Caligara (Kraja 59′ – Gnahoré 82′), Falzerano; Mendes (Giovane 77′), Nestorovski. All. Viali

Marcatori: Nestorovski 35′, Quaranta 55′

Arbitro: Santoro di Messina coadiuvato da Meli di Parma e Trinchieri di Milano, 4° uomo Castellone di Napoli Napoli. Al VAR (on-site) Gariglio di Pinerolo e all’AVAR Marini di Roma 1

Ammoniti: Crociata (L), Caligara (A), Sersanti (L), Falasco (A), Caporale (L)

Espulsi:





Classifica

Parma 23

Palermo* 19

———————–

Venezia 18

Catanzaro 18

Cosenza 14

Como* 14

Cremonese 13

Cittadella 13

——————–

Modena* 12

Brescia*** 10

Sudtirol* 10

Bari 10

Pisa* 9

Ascoli 9

Reggiana 8

—————

Ternana 6

Spezia* 6

—————-

FeralpiSalò 5

Sampdoria 4

Lecco *** 1

*una partita in meno