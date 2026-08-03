Lecco, rinforzo in difesa: ufficiale l’arrivo di Matteo Arena dalla Salernitana

Il difensore classe 1999 arriva dalla Salernitana e vestirà la maglia numero 5.

LECCO – La Calcio Lecco 1912 rinforza il reparto arretrato con l’arrivo di Matteo Arena. Il club bluceleste ha ufficializzato l’acquisizione a titolo definitivo del difensore dalla U.S. Salernitana: il giocatore ha sottoscritto un contratto con scadenza il 30 giugno 2028.

Classe 1999, nato a Valenzano, in provincia di Bari, Arena è cresciuto nel settore giovanile del Bari, completando il proprio percorso di formazione prima del debutto tra i professionisti. L’esordio nel calcio professionistico è arrivato nella stagione 2019/20 con il Monopoli, in Serie C.

Nel suo percorso spicca anche l’esperienza in Serie B con la Spal, dove nella stagione 2022/23 ha collezionato 18 presenze. Il difensore è rimasto a Ferrara fino all’estate del 2025, quando si è trasferito all’Arezzo. Nella seconda parte della scorsa stagione è quindi approdato alla Salernitana, da cui ora passa a titolo definitivo al Lecco.

Con l’ingaggio di Arena, la società bluceleste aggiunge un nuovo tassello al reparto difensivo in vista della stagione ormai alle porte. Il difensore vestirà la maglia numero 5.