1° Meeting Silver Lombardia Assoluti, quindici lecchesi in gara

Gare a inviti e con minimi di mezzofondo (800m e 3000m) e salto in lungo maschile e femminile

13 primati personali fatti segnare dai nostri atleti

RODENGO SAIANO (BS) – Martedì sera, organizzata dall’Atletica Rodengo Saiano Mico, si è svolto il 1° Meeting Silver Lombardia Assoluti, gare con minimi e a inviti di mezzofondo, 800m e 3000m, e salto in lungo femminile e maschile. Gare con le lepri per migliorare i propri tempi, 5 serie, 40 atleti negli 800 femminile, 9 serie al maschile con ben 81 atleti, sui 3000m 4 serie con 59 atlete, al maschile 6 serie con 94 atleti.

Sei vincitori: Matilde Prati (Atl Bovolone) vince gli 800m con 2’04”75, nuovo primato personale con 23 centesimi in meno, al maschile vince Amel Tuka (Atletica Insieme Verona) con 1’48”54; nei 3000m femminile vince Francesca Mentasti (Pro Sesto Atletica Cernusco) con 9’22”71 primato personale migliorato di oltre 20”, al maschile vince Thomas D’Este (Assindustria Sport) con 7’58”98 nuovo primato personale migliorato di 17”45. Nel salto in lungo vincono Alice Tosi (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) con 5,70m e Luca Coppola (Atletica Roato Chiusano) con 6,68m.

15 atleti lecchesi in gara, 13 primati personali

Sugli 800m 30^ Elisa Tarca (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 2’18”86 p.p. (2”34 in meno), al maschile sfiora il podio Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4° classificato con 1’50”08 p.p. (35 centesimi in meno), 19° Federico Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 1’53”52 p.p. (98 centesimi in meno), 47° Mattia Adamoli 1’56”40 (Atletica Valle Brembana), 66° Ionut Puiu (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 1’59”06, 70° Federico Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 1’59”73 p.p. (2”80 in meno), 81° Luca Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2’08”40 p.p. (3”63 in meno).

Sui 3000m, 30^ classificata Laura Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 10’14”07 p.p. (3”95 in meno), 49^ Ilaria Artusi (Bracco Atletica) con 10’34”04 p.p. (24”94 in meno), al maschile 13° posto Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 8’13”40 p.p. (20”16 in meno), 39° Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) con 8’27”61 p.p. (14”61 in meno), 40° Andrea Casati (Merate Atletica Promoline) con 8’27”75 p.p. (13”48 in meno), 52° Davide Perego (Falchi Lecco) con 8’36”70 p.p. (5”59 in meno), 67° Gabriele Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 8’48”68 p.p. (11”32 in meno), 74° Tommaso Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 8’52”46 p.p. (1”29 in meno).