1° Meeting Silver Lombardia Assoluti: terzo posto per Lorenzo Forni sugli 800m con 1’49”69

Federico Giardiello migliora il primato italiano Allievi dei 3000m con 8’16”01

Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) migliora negli 800m con 2’13”65 e Marta Crippa (Seniores) demolisce il primato personale nei 3000m con 10’21”15 quasi 1 minuto in meno

RODENGO SAIANO (BS) – Nella serata di ieri, organizzato dall’Atletica Rodengo Saiano Mico, si è svolto il 1° Meeting Silver Lombardia Assoluti, gare con minimi e a inviti sulle distanze di 800m e 3000m f/m.

60 atleti al via negli 800m al femminile, 94 al maschile, 49 nei 3000m al femminile, 86 al maschile, quasi 300 atleti hanno provato a migliorare i propri tempi, grandissima gara dell’Allievo Federico Giardiello (Atletica Gavirate) capace di vincere la seconda serie con 8’16”01 (12° tempo nel riepilogo) nuovo primato italiano Allievi.

Gran bella gara degli 800m di Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiudere al 3° posto con 1’49”69, sempre sugli 800m molto bene l’Allieva Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4° posto nella 4^ serie migliora il primato personale con 2’13”65 salendo sul podio con il 2° posto di categoria Allieve. Enorme miglioramento di Marta Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nei 3000m, 10’21”15 quasi 1 minuto in meno.

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Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara