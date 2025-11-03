1° trofeo Giovanile Strade Lombarde: Rayan El Azzouzi vince tra i Cadetti 2010

Meeting per rappresentative regionali, gara di corsa su strada dai Ragazzi fino ai Cadetti
Vince la rappresentativa di Milano, 5° posto per la rappresentativa Como/Lecco
BRESCIA (BS) – Sabato mattina, organizzata dal Cp Fidal Brescia, si è gareggiato a Brescia per il 1° Trofeo “Strade Lombarde”, gara di corsa su strada per rappresentative dai Ragazzi fino ai Cadetti per anno di nascita, presenti anche gli Esordienti fuori punteggio.
La rappresentativa Milano vince con 1.079 punti, con 24 punti segue la rappresentativa di Bergamo con 1.023 punti, chiude il podio la rappresentativa di Sondrio con 954 punti. Otto sono state le rappresentative in gara: al 4° posto Varese con 920 punti, al 5° posto Como/Lecco con 875 punti, al 6° posto Brescia con 829 punti, al 7° posto Cremona con 207 punti, al 9° posto Mantova con 54 punti.
Due vittorie per i nostri: Rayan El Azzouzi (Team Pasturo) Campione Italiano 2025 dei 2000m su pista e primatista Regionale con 5’35”71 vince tra i Cadetti 2010, Martina Ragni (Atletica Alto Lario) vince tra le Cadette 2011. Altri due podi per Como/Lecco, Filippo Gardiman (Atletica Alto Lario) 2° tra i Ragazzi 2013, Arianna Novati (Cantù Atletica) 3^ tra le Ragazze 2013. Presente e vincitrice nelle Ragazze 2012, Lidia Ghizzoni (Propatria Milano Atletica) Primatista Italiana della categoria Ragazze dei 1000m con 2’52”91.
Tutti i vincitori e gli atleti della nostra rappresentativa
- Ragazze/i 2013
1^ Beatrice Proserpio (Milano), 3^ Arianna Novati (Cantù Atletica), 17^ Emily Corvi (Atletica Alto Lario), 18^ Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 21^ Alessia Mosca (Atletica Osg Guanzate).
1° Pietro Gosatti (Sondrio), 2° Filippo Gardiman (Atletica Alto Lario), 21° Gianmarco Tavecchio (Lieto Colle), 22° Daniele Formenti (Us Albatese), 25° Mattia Dotti (Gs Bernatese).
- Ragazze/i 2012
1^ Lydia Ghizzoni (Milano), 12^ Greta Lucia Castelnuovo (Us Albatese), 15^ Gaia Blasi (Us San Maurizio), 16^ Alice Chicco (Gs Bernatese), 25^ Agnese Grizzetti (Polisportiva Intercomunale), 26^ Margherita Spadari (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1° Lorenzo Macchi (Varese), 23° Tommaso De Rosa (Osg Guanzate), 25° Nicolò Forte (Gs Bernatese), 26° Cristian Tullio Beccalli (Us San Maurizio), 29° Leonardo Garbaglio (Lieto Colle), 30° Khadim Mbow (Polisportiva Intercomunale).
- Cadette/i 2011
1^ Martina Ragni (Atletica Alto Lario), 15^ Letizia Tarabini (Atletica Alto Lario), 18^ Heloise Cimetti (Atletica Alto Lario), 23^ Sofia Grisoni (Lieto Colle).
1° Edoardo Maria Tricarico (Milano), 18° Luca Tunesi (Atletica Alto Lario), 21° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 22° Carlo Introzzi (Atletica Mariano Comense), 24° Nicolò Anghileri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Cadette/i 2010
1^ Lavinia Mentasti (Varese), 10^ Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 12^ Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 13^ Vanessa Andreotti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 15^ Argentina Necchi (Atletica Alto lario), 17^ Francesca Burgassi (Lieto Colle).
1° Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), 8° Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 10° Nicola Spano (Cs Cortenova), 16° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 28° Filippo Tonelli (Gs Bernatese).