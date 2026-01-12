10k Valencia: bella gara per il lecchese Konjoneh Maggi, 47° in 28’12”

Ben 14.435 atleti iscritti, 354 atleti italiani
Vince lo svedese Andreas Almgren con 26’45” nuovo primato Europeo
VALENCIA (SPAGNA) – Ben 14.435 atleti, domenica mattina, hanno corso la 10k Valencia Ibercaja by Kiprum 2026, gara di corsa su strada sulla distanza dei 10km. Tantissimi anche gli italiani presenti, ben 354 al via. Grandissima prestazione per lo svedese Andreas Almgren che ha vinto in 26’45”, nuovo Primato Europeo; al 2° posto l’etiope Khairi Bejiga con 26’51”, chiude il podio il keniota Victor Kipruto con 27’17”.
Soddisfazione per l’azzurro comasco Alberto Mondazzi (Atletica Casone Noceto) 36° posto in 28’00” migliorando il suo primato di 43”. Grandissima gara anche per il lecchese Konjoneh Maggi (Atletica Cassone Noceto) 47° classificato con 28’12”, nuovo primato personale abbassato di 1’01”; il lecchese a metà gara è passato in 14’11”, ancora più forte la seconda metà chiusa in 14’01”.
Bene gli altri lecchesi: Mustafà Belghiti (Asd Sicilia Running Team) 120° classificato con 29’12”, Mattia Sottocornola (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 188° classificato con 29’46” nuovo primato personale 1’05” in meno, Andrea Casati (Atletica Alto Lario) 232° classificato con 30’05” nuovo primato personale abbassato di 1’11”, Tommaso Pelà (Polisportiva Libertas Cernuschese) 1128° posto con 34’43”, nuovo primato personale abbassato di 45”, Paolo Merzario (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2743° posto con 40’50”, Alberto Castelli (Osa Org Sportiva Alpinisti) con 50’48”, anche per lui primato personale migliorato di ben 3’39” in meno.