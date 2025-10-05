18^ Tartufo Running, due lecchesi sul podio nella SkyMarathon

Sergio Bonaldi (Lab4You) vince col tempo di 3 ore, 47 minuti e 09 secondi; alle sue spalle il Falco di Lecco, Danilo Brambilla. Al terzo posto Alessandro Ganino (Evolution Sport Team)

CALESTANO – Parla lecchese la prova regina della 18^ edizione della Tartufo Running, andata in scena quest’oggi sui sentieri dell’Appennino parmense.

Sul podio della SkyMarathon da 43 chilometri e 2.240 metri di dislivello positivo, due lecchesi, più il vincitore che lo si può ormai considerare un lecchese d’adozione. E infatti, sul gradino più alto del podio è finito Sergio Bonaldi (Lab4You di Garbagnate Monastero) che vince quasi al fotofinish chiudendo la gara in 3 ore, 47 minuti e 9 secondi; alle sue spalle, il Falco di Lecco Danilo Brambilla in 3h47’41”, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Alessandro Ganino (Evolution Sport Team di Calolziocorte), con il tempo di 4 ore, 05 minuti e 05 secondi.

L’edizione 2025 della Tartufo Running ha regalato, anche quest’anno, una giornata di sport, natura e tradizione. I percorsi della manifestazione attraversano l’area dell’Appennino Tosco-Emiliano, riconosciuta dal 9 giugno 2015 come Riserva MAB UNESCO (Man and the Biosphere). Un riconoscimento che, come ricordano gli organizzatori, “promuove e dimostra una relazione equilibrata fra l’uomo e la biosfera”, esaltando il legame tra la comunità locale e gli ecosistemi che la circondano.

Cinque i percorsi proposti per questa edizione, pensati per ogni livello di preparazione e accomunati dal desiderio di unire sport e territorio, in una terra simbolo delle eccellenze della food valley: il tartufo di Fragno, il prosciutto di Parma, il Parmigiano-Reggiano e i vini dei colli.

Un successo tutto lecchese nella SkyMarathon (quest’anno anche Campionato Italiano SkyMarathon e Finale Skyrunning Italy Cup) in quello che è a tutti gli effetti un appuntamento di riferimento per il trail running nazionale, capace di unire la fatica della corsa alla bellezza di un territorio che vive e respira sport, storia e natura.