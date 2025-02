19° Trofeo Lanfritto-Maggioni, il Lieto Colle vince la prima prova ad Albate

Tra le società lecchesi terzo posto per l’Atletica ’87 Oggiono

Cristina Gianola, Simone Bergamini, Chiara Arrigoni, Mirco Pellizzaro, Francesca Brusa e Lorenzo Guido vincono le gare individuali

ALBATE (CO) – L’Us Albatese, domenica mattina, ha organizzato la prima prova della 19^ edizione del Trofeo Lanfritto Maggioni. 422 atleti in gara per il trofeo, dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti. Fuori punteggio gli Esordienti 5/8 con ben 211 piccoli atleti e 110 atleti Assoluti per il cross corto.

Vince la prima prova il Lieto Colle con 893 punti, bene i padroni di casa dell’Us Albatese secondi con 570 punti, chiude il podio l’Atletica 87 Oggiono con 519 punti. Nel top ten altre 6 società lecchesi: al 4° posto Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 495 punti, 6° posto Cs Cortenova con 462 punti, 7° posto Premana con 389 punti, 8° posto Polisportiva Mandello con 387 punti, 9° posto Atletica Cassago con 336 punti e al 10° posto il Team Pasturo con 321 punti.

Gli atleti lecchesi vincono tutte le categorie del trofeo: negli Esordienti 10 vincono Cristina Gianola (Premana) e Simone Bergamini (Team Pasturo), nelle Ragazze/i vincono Chiara Arrigoni (Cs Cortenova) e Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), nelle Cadette/i vincono Francesca Brusa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) e Lorenzo Guido (Team Pasturo).

Seconda prova a Casnate con Bernate per il 23 febbraio

La seconda prova sarà il 23 febbraio a Casnate con Bernate, in gara anche gli Esordienti 5/8 e gli Assoluti per un cross corto fuori punteggio.

Tutti i vincitori del trofeo e i primi 10 posti per i lecchesi

Esordienti 10 f.

1^ Cristina Gianola (Premana), 3^ Letizia Pomoni (Premana), 4^ Sophie Sala (Pol Mandello), 5^ Giulia Barzaghi (Atl Cassago), 6^ Matilde Linda Rao (Up Missaglia), 8^ Matilde Pomoni (Osa Org Sportiva Alpinistica), 9^ Emma Ceschel (Atl Cassago), 10^ Alice Riva (Pol Mandello).

1° Simone Bergamini (Team Pasturo), 5° Diego Formenti (Merate Atl Promoline), 6° Leonardo Milani (Pol Mandello), 7° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia),10° Nicolò Mandelli (Team Pasturo).

1^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova), 2^ Domitilla Agostini (Atl 87 Oggiono), 5^ Matilde Spano (Cs Cortenova), 9^ Greta Tagliaferri (Premana), 10^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 4° Claudio Tagliaferri (Atl Cassago), 7° Edoardo Cattaneo (Atl 87 Oggiono), 8° Davide Spreafico (Atl 87 Oggiono), 9° Enea Barraja (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1^ Francesca Brusa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Anna Riva (Pol Mandello), 6^ Alessia Colombo (Pol Mandello), 9^ Vanessa Andreotti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono).

1° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 2° Matteo Sandionigi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Nicola Spano (Cs Cortenova), 4° Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), 7° Diego Pomoni (Premana).

Per gli Allievi vince Francesco Gianola (Premana), nella unica gara femminile vince Giada Feloi (Atletica Alto Lario), al maschile Assoluta vince Leonardo Vanini (Cus Insubria Varese Como).

Tutti i premiati delle gare Assolute del cross corto

Allieve

1^ Elisa Burgassi (Lieto Colle), 2^ Giulia Tarasco (Atl Rovellasca), 3^ Francesca Franchi (Ag Comense), 4^ Serena Gianola (Premana), 5^ Gaia Rigamonti (Us San Maurizio).

1° Francesco Gianola (Premana), 2° Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 3° Andrea Minotti (Atl Mariano Comense), 4° Daniele Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Farina Luca (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1^ Giada Feloi (Atl Alto Lario), 2^ Lisa Pagani (Cus Insubria Varese Como), 3^ Anna Quattrone (Cus Insubria Varese Como), 4^ Arianna Mauri (Us San Maurizio), 5^ Elena Brenna (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1° Giovanni Patriarca (Zerotriuno Triathlon Como), 2° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4° Marco Tunesi (Atl Alto Lario), 5° Tommaso Manuel Vanni (At Mariano Comense).

1^ Elisa Peverelli (Ag Media Sport).

1° Jacopo Chicco (Gs Bernatese), 2° Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Daniel Saldarini (Cus Insubria Varese Como), 4° Davide Novati (Cus Insubria Varese Como), 5° Luca Feraco (Gs Bernatese).

1^ Deborah Oberle (Cus Insubria Varese Como), 2^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Clarissa Boleso (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Sonia Ostinelli (Us Albatese).

1° Leonardo Vanini (Cus Insubria Varese Como), 2° Juri Marelli (Osa Org Sportivi Alpinisti), 3° Paolo Tagliaferri (Lieto Colle), 4° Andrea Raineri (Cus Insubria Varese Como), 5° Pietro Grecchi (Gs Bernatese).

Alice Maria Jhoanna Casonato (Team Alto Lambro), 2^ Michela Tettamanti (Us Albatese), 3^ Anna Carozzi (Team Pasturo).

1° Stefano Colombo (Cus Insubria Varese Como); 2° Simone Serato (Pro-Sport Running Academy), 4° Danilo Spreafico (Team Pasturo), 5° Matteo Barzago (Atl Cassago).

1^ Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova), 2^ Giovanna Romina Michelini (Ag Media Sport).

1° Luca Merighi (Cus Insubria Varese Como), 2° Marco Brenna (Us Abatese), 3° Paolo Ernesto Ratto (Team Pasturo), 4° Giovanni Combi (Cs Cortenova), 5° Cesare Castelli (Pol Colverde).

1^ Elena Montini (Cus Insubria Varese Como).

1° Giuseppe Corti (Zerotriuno Triathlon Como), 2° Raffaele Lombella (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Salvatore Zangari (Atl Alto Lario), 4° Massimiliano Spano (Cs Cortenova), 5° Raffaele Fusi (Atl Osg Guanzate).

1° Claudio Incagliato (Us San Maurizio).

1° Edgardo Locatelli (Us San Maurizio).