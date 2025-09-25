2^ prova del Campionato Regionale Csi di corsa su strada, la Virtus Calco vince la classifica generale

A Cerro al Lambro 27 podi per le società lecchesi, 8 vittorie, 11 secondi posti, 8 terzi posti

A Calco, sabato 11 ottobre, la terza e ultima prova, domenica 19 ottobre a Lonigo (VI) il Campionato Nazionale

CERRO AL LAMBRO (MI) – Domenica si è gareggiato per la 2^ prova del Campionato Regionale Csi di corsa su strada, 215 atleti in gara, 24 società (5 lecchesi). Nella classifica generale la Gs Virtus Calco vince con 962 punti, al secondo posto il Csc Cortenova con 795 punti, chiude il podio la società meneghina Città Di Opera con 707 punti. Bene anche le altre lecchesi partendo dal 4° posto della Polisportiva Bernate con 475 punti, al 9° posto il Team Pasturo con 233 punti, al 19° posto la Polisportiva Bellano con 80 punti, al 22° posto l’Us Derviese con 28 punti.

Otto vittorie per le società lecchesi: nelle Allieve vince Serena Mascheri (Csc Cortenova), negli Allievi vittoria per Cristian Acerboni (Pol Bellano), nella categoria Seniores femminile vince Nicole Acerboni (Pol Bellano), nella categoria Amatori A femminile vince Costanza Antonello (Gs Virtus Calco), nella categoria Amatori B femminile vince Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco), nella categoria Amatori B maschile vince Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco), nella categoria Veterane B vince Maria Grazia Zuliani (Polisportiva Bernate), nella categoria Dis Intelletivo Relazionali Adulti femminile vince Sara Buzzoni (Csc Cortenova).

Sabato 11 ottobre a Calco la terza e ultima prova del Campionato Regionale valida anche per la sesta e ultima prova della Gran Combinata Csi Provinciale (la 5^ prova domenica prossima 28 settembre a Vestreno). A chiudere la stagione Csi 2025 sarà il 19 ottobre a Lonigo (VI) il Campionato Nazionale di corsa su strada.

Tutti i podi della gara di Cerro al Lambro

Cucciole/i

1^ Anita Massaro (Atl Tavazzano), 2^ Egle Bianchessi (Us Capralbese), 3^ Ginevra Pelizzoli (Gs Virtus Calco).

1° Leonardo Rozza (Atl Tavazzano), 2° Andrea Bandirale (Città Di Opera), 3° Mattia Mandelli (Team Pasturo).

1^ Martina Gosatti (Gs Csi Tirano), 2^ Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco), 3^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco).

1° Diego Salvi (Atl Alto Lario), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 3° Mirko Bertoletti (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana).

1^ Emma Maria Ciortan (Pol San Marco), 2^ Chiara Arrigoni (Csc Cortenova), 3^ Emily Corvi (Atl Alto Lario).

1° Nicolas Antonutti (La Vigna Anspi Aps-ets), 2° Pietro Gosatti (Gs Csi Tirano), 3° Filippo Gardiman (Atl Alto Lario).

1^ Argentina Necchi (Atl Alto Lario), 2^ Letizia Tarabini (Atl Alto Lario), 3^ Chiara Onofri (Atl Alto Lario).

1° Fabrizio Serra (Gs Valgerola), 2° Tommaso Tarca (Gs Valgerola), 3° Nicola Spano (Csc Cortenova).

1^ Serena Mascheri (Csc Cortenova), 2^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 3^ Alessia Ruzza (Csc Cortenova).

1° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 2° Mattia Manenti (Gs Csi Morbegno), 3° Riccardo Brunetti (Us Capralbese).

1° Daniele Salvadore (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana), 2° Gabriele Dotta (Pol Bernate), 3° Vittorio Crippa (Gs Virtus Calco).

1^ Nicole Acerboni (Pol Bellano), 2^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 3^ Anastasiya Solovyeva (Gs Virtus Calco).

1° Filippo Saverio Amasi (Accademia Melegnano Atletica), 2° Juri Marelli (Team Pasturo), 3° Raffaele Morganti (Mezzegra).

1^ Costanza Antonella (Gs Virtus Calco), 2^ Annalisa Tarenghi (Us Capralbese), 3^ Jenny Rodella (La Vigna Ansi Aps-Ets).

1° Andrea Tiraboschi (Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana), 2° Gianni Coega (Csc Cortenova), 3° Federico Gherlinzoni (Atl Pievese).

1^ Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco), 2^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova), 3^ Ylenia Ferrari (Us Capralbese).

1° Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco), 2° Oscar Giovio (Mezzegra), 3° Daniele Verzeroli (Accademia Melegnano Atletica).

1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 2^ Paola Peviani (B&rc Castiglione d’Adda), 3^ Daniele Ponginebbi (Pol Amicizia Caorso).

1° Ferruccio Calsana (Atl Trezzano Istituto Gandhi), 2° Massimiliano Spano (Csc Cortenova), 3° Francesco Iurilli (Accademia Melegnano Atletica).

1^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate), 2^ Maria Bonanomi (Gs Virtus Calco).

1° Francesco Barletta (B&rc Castiglione d’Adda), 2° Antonio Croce (B&erc Castiglione d’Adda), 3° Lino Marelli (Team Pasturo).

1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).