2^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, Chiara Panzeri vince i 300hs

A Cantù in gara dagli Esordienti fino ai Cadetti

Secondi Matteo Sandionigi sui 1000m, Maria Amalia Jeffrey nel lungo e Viola Sala nel giavellotto

CANTU’ (CO) – Organizzata dalla Cantù Atletica, sabato scorso, si è svolta la 2^ prova del Trofeo Gioventù Lariana. In gara dagli Esordienti fino ai Cadetti, le gare più partecipate sono quelle degli 80m con 115 atleti f/m, nel salto in lungo femminile ben 53 atlete.

Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono) vince la gara dei 300hs (prima volta sulla distanza) per la categoria Cadette con 48”66. Tre medaglie d’argento per i lecchesi, Matteo Sandionigi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) sui 1000m con 2’49”87 (primato personale abbassato di quasi 4”) tra i Cadetti, Maria Amalia Jeffrey (Up Missaglia) 4,68m nel salto in lungo e migliora di ben 44 centimetri tra le Cadette, Viola Sala (Polisportiva Libertas Cernuschese) la prima volta nel lancio del giavellotto con 22,99m tra le Cadette.

Tre le medaglie di bronzo: Lucio Arienti (Up Missaglia) 43”34 prima volta sui 300hs tra i Cadetti, Vanessa Andreotti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nuovo primato personale sui 1000m con 3’24”70 migliorando di 2” tra le Cadette, Luca Brivio (Up Missaglia) prima volta nel salto triplo con 10,09m tra i Cadetti.

Le prossime gare per il comitato di Como/Lecco saranno la 3^ prova del Trofeo Gioventù Lariana e il Campionato Provinciale a staffetta. La 3^ prova sarà a Como il 27 aprile, mentre domenica prossima a Rovellasca ci sarà il Campionato Provinciale a staffetta: al mattino le gare giovanili 5x80m per gli Esordienti (senza titolo), dai Ragazzi/e 4x100m e 3x800m, per i Cadetti/e 3x1000m. Domenica pomeriggio la staffetta 4x100m Cadette/i, Allievi/e nei 4x100m e 4x400m, Assoluti nei 4x100m e 4x400m.

Tutti i podi delle gare a Cantù