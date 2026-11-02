2° Trofeo Giovanile Strade Lombarde: la rappresentativa Como/Lecco chiude al 6° posto

Ad Arcisate (VA) il Meeting per Rappresentative Provinciali di corsa su strada
A vincere è stata la Rappresentativa di Milano con 1070 punti
ARCISATE (VA) – Il comitato provinciale Fidal Varese, domenica mattina, ha organizzato il 2° Trofeo Giovanile Strade Lombarde, meeting per Rappresentative Provinciali di corsa strada, in gara le categorie partendo dai Ragazzi fino ai Cadetti m/f per anno di età, al via anche gli Esordienti 10 fuori punteggio.
Otto gare, sette rappresentative, 24 punteggi, a vincere è stata la Rappresentativa di Milano con 1070 punti, al 2° posto Bergamo con 1006 punti, chiudono il podio i padroni di casa di Varese con 966 punti. Continuando la classifica al 4° posto Sondrio con 954 punti, al 5° Brescia con 936 punti, la rappresentativa Como/Lecco al 6° posto con 857 punti, chiude la classifica Cremona (6 punteggi) con 167 punti.
37 atleti hanno gareggiato per la nostra rappresentativa, 5 per ogni gara per anno di età, tutti gareggiano ma solamente i primi tre prendono punti, il miglior risultato dei nostri è stato il 5° posto Mirco Pellizzaro nella categoria Cadetti 2012.
I vincitori di ogni gara e tutti gli atleti della nostra rappresentativa
- Ragazze 2014
1^ Giulia Polonioli (Brescia), 17^ Rebecca Stilo (Atletica Mariano Comense), 25^ Noemi Saccaro (Atletica Mariano Comense), 26^ Simona Ballabio (Atletica Mariano Comense).
- Ragazze 2013
1^ Vittoria De Wolf (Varese), 7^ Giuditta Luraschi Osg Guanzate), 8^ Giorgia Benzoni (Lieto Colle), 9^ Anita Cunego (Lieto Colle), 15^ Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 28^ Emma Tescione (Lieto Colle).
- Cadette 2012
1^ Lydia Ghizzoni (Milano), 7^ Greta Lucia Castelnuovo (Us Albatese), 10^ Domitilla Agostini (Atletica 87 Oggiono), 26^ Alessia Iannaccone (Gs Bernatese), 29^ Viola Antonaci (Atletica Rovellasca).
- Cadette 2011
1^ Carlotta Bonometti (Brescia), 6^ Martina Ragni (Atletica Alto Lario), 10^ Lucrezia Battistessa (Atletica Alto Lario), 22^ Sara Lambrughi (Lieto Colle), 28^ Viola Nava (Us Oltronese).
- Ragazzi 2014
1° Gabriele Romegialli (Sondrio), 9° Simone Bergamini (Team Pasturo), 13° Diego Salvi (Atletica Alto Lario), 16° Sebastiano Meroni (Lieto Colle), 21° Filippo Tescione (Lieto Colle), 23° Stefano Massaro (Lieto Colle).
- Ragazzi 2013
1° Pietro Gosatti (Sondrio), 21° Giacomo Sirca (Lieto Colle), 25° Daniele Formenti (Us Albatese), 27° Federico Vaiana (Us Oltronese), 28° Mattia Dotti (Gs Bernatese), 29° Tommaso Cafaro (Us Albatese).
- Cadetti 2012
1° Alessandro Stirrup (Milano), 5° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 7° Diego Stradiotto (Lieto Colle), 14° Malick Ouobon Tagliani (Us Derviese), 20° Davide Spreafico (Atletica 87 Oggiono), 29° Enea Barraja (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Cadetti 2011
1° Matteo Ferrari (Brescia), 15° Carlo Introzzi (Atletica Mariano Comense), 18° Tristan Lamperti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 19° Luca Tunesi (Atletica Alto Lario), 21° Nicolo Anghileri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
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