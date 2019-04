SANREMESE – LECCO : Segato rig. 10′, Pedrocchi 37′

Segato e Pedrocchi regolano i liguri già nel primo tempo

SANREMO – Non conosce intoppi la corsa della Calcio Lecco, che dopo aver festeggiato il ritorno in Serie C supera con un 2-0 esterno la Sanremese, seconda in classifica, portando il vantaggio sui liguri a +23. Una cifra che la dice lunghissima sul dominio totale dei blucelesti in questo campionato.

Il primo tempo

L’equilibrio si spezza dopo solamente dieci minuti di gioco, quando Segato trasforma dagli undici metri un calcio di rigore concesso per l’atterramento di Silvestro in area ligure.

Dopo il gol del vantaggio lecchese i padroni di casa faticano a rendersi pericolosi in attacco. Il Lecco va invece nuovamente vicino alla rete poco dopo il 20′, prima con Pedrocchi e Lisai, sui quali Manis è provvidenziale, poi con Silvestro che calcia a fil di palo.

Alla mezz’ora viene chiamato in causa anche Sakarikas, bravo a parare in tuffo una punizione di Molino. Al 35′ la Sanremese si rende pericolosa sugli sviluppi di un corner con Lo Bosco; due giri d’orologio più tardi il Lecco è micidiale in contropiede con Pedrocchi che cala il raddoppio su assist di Lisai.

Il primo tempo si chiude dunque con i blucelesti avanti di due reti.

Il secondo tempo

Nella ripresa il copione non varia di molto. Al 59′ ci prova Molino con un calcio punizione sul quale Safarikas è attento. Subito dopo Dragoni va al tiro ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Manis. Al 66′ è ancora Molino a calciare a rete; anche in questo caso però Safarikas non ha grossi problemi nel parare la sfera. Al 77′ ci prova Taddei ma il portiere greco risponde di nuovo presente.

All’80’ mister Gaburro richiama in panchina Segato che lascia spazio a Perez, di nuovo in campo a distanza di parecchi mesi dopo l’infortunio che l’ha tenuto ai box dallo scorso ottobre. L’ultima occasione del match è di Lisai, che con un calcio da fermo impegna Manis in un bell’intervento.

Con i tre punti odierni la Calcio Lecco vola a quota 80, avvicinando il record assoluto di 87 punti detenuto dal Montichiari dalla stagione 1998-1999.