3^ prova del Trofeo Gioventù Lariana: a Guanzate oltre 500 atleti in gara

Buoni risultati per gli atleti lecchesi
GUANZATE (CO) – Domenica mattina, organizzata dall’Atletica Andromeda, in gara 551 atleti, dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti, nella 3^ prova del Trofeo Gioventù Lariana.
Bene i lecchesi capace di vincere le propria gare: Diego Formenti (Merate Atletica Promoline) categoria Esordienti vince i 50m con 7”83 p.p; Diego Faccin (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Ragazzi vince i 60m con 8”48 p.p; Francesco Ricchiuto Merate Atletica Promoline) categoria Ragazzi nei 1000m con 3’15”71 p.p; Asia Panzeri (Atletica 87 Oggiono) categoria Esordienti nel salto in lungo con 3,58m p.p; Gioele Cardamone (Polisportiva Mandello) categoria Esordienti nel salto in alto con 1,20m p.p; Samuele Nava (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Ragazzi nel salto in lungo con 4,34m p.p.
Tutti i podi della gara a Guanzate
- Esordienti
Marcia 1000m-1^ Sara Fanzaga 5’51”76 (Atletica Estrada), 2^ Tessa Voccia 6’19”62 (Atletica Estrada), 3^ Michelle Caldara 6’28”31 (Atletica Triangolo Lariano).
Marcia 1000m-1° Michele Degiorgi 5’17”83 (Atletica Urgnano), 2° Mirco Brevario 5’52”42 (Atletica Estrada), 3° Leonardo Spoto 6’43”83 (Us San Maurizio).
50m-1^ Giulia Corbetta 7”95 (Cantù Atletica), 2^ Giulia Repele 8”10 (Gs Bernatese), 3^ Martina Bona 8”18 (Atletica 87 Oggiono).
50m-1° Diego Formenti 7”83 (Merate Atletica Promoline), 2° Luca Antonaci 7”88 (Atletica Rovellasca), 3° Leonardo Corti 8”00 (Atletica 87 Oggiono).
Salto in lungo-1^ Asia Panzeri 3,58m (Atletica 87 Oggiono), 2^ Rachele Maria Frigerio 3,48m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Emma Pulici 3,47m (Atletica Cassago).
Salto in alto-1° Gioele Cardamone 1,20m (Polisportiva Mandello), 2° Leonardo Speranza 1.20m (Us Oltronese), 3° Tommaso Bianchi 1,15m (Atletica Triangolo Lariano).
- Ragazze/i
Marcia 2000m-1^ Sanae Boujibar 10’45”34 (Atletica Estrada), 2^ Alessia Busnelli 10’50”59 (Atletica Osa Saronno Libertas), 3^ Emma Moro 10’57”96 (Atletica Estrada).
Marcia 2000m-1° Matteo Sozzi 10’20”26 (Atletica Osa Saronno Libertas), 2° Mattia Barchiesi 10’22”87 (Atletica Estrada), 3° Giorgio Emilio Gastrini (Atletica Estrada).
60m-1^ Gaia D’Alberto 8”37 (Lieto Colle9, 2^ Lavinia Origo 8”54 (Virtus Calco), 3^ Giorgia Cosenza 8”65 (Us Albatese).
60m-1° Diego Faccin 8”48 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2° Tommaso Cafaro 8”54 (Us Albatese), 3° Mattia Garavaglia 8”55 (Ag Comense).
1000m-1^ Arianna Novati 3’13”9 (Cantù Atletica), 2^ Silvia Marzitelli 3’22”45 (Virtus Calco), 3^ Alessia Mosca 3’23”62 (Atletica Osg Guanzate).
1000m-1° Francesco Ricchiuto 3’15”71 (Merate Atletica Promoline), 2° Filippo Di Monda 3’17”72 (Ag Comense), 3° Samuele Mouloud 3’21”04 (Ag Comense).
Salto in alto-1^ Aurora Teresa Forte 1,46m (Atletica Triangolo Lariano), 2^ Valentina Campi 1,40m (Atletica Rovellasca), 3^ Gaia D’Alberto 1,37m (Lieto Colle).
Salto in lungo-1° Samuele Nava 4,34m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2° Diego Faccin 4,34m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3° Dario Ghislandi 4,29m (Virtus Calco).
Peso di gomma-1^ Giorgia Cosenza 9,42m (Us Albatese), 2^ Emma Frigerio 8,48m (Us Albatese), 3^ Ginevra Villa 8,45m (Atletica Cassago).
Peso di gomma-1° Gianluca Pascoalotti 10,71m (Us Albatese), 2° Fabrizio Fioroni 10,60m (Atletica Triangolo Lariano), 3° Matteo Romani 10,55m (Us Albatese).
- Cadette/i
Marcia 5000m-1° Andrea Pulvirenti 26’12’12 (Atletica Estrada), 2° Pietro Porro 26’45”11 (Atletica Triangolo Lariano), 3° Pietro Degiorgi 27’05”39 (Atletica Pianura Bergamasca).
Classifica di società
- Cadette/i
1^ Atletica Pianura Bergamasca (1371 punti), 2^ Atletica Estrada (752 punti), 3^ Atletica Triangolo Lariano (715 punti).
- Ragazze/i
1^ Atletica Rovellasca (9348 punti), 2^ Atletica Triangolo Lariano (8815 punti), 3^ Us Albatese (8198 punti).
- Esordienti
1^ Atletica Rovellasca (1100 punti), 2^ Atletica Cassago (850 punti), 3^ Cantù Atletica (750 punti).