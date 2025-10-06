3° Trofeo Città di Brescia-Meeting per rappresentative: vince Milano, Lecco/Como al 5° posto

Nella categoria Allieve/i 16 rappresentative, 13 nella categoria Juniores 13
Nove podi per gli atleti della rappresentativa Como/Lecco
BRESCIA – Domenica, organizzata dal Comitato Provinciale Fidal Brescia, si è gareggiato per il 3° Trofeo Città di Brescia-Meeting per Rappresentative, per le categorie Allievi e Juniores, quelli più “giovani” Under 18 (Allievi) hanno gareggiato con 13 rappresentative, mentre quelli più “grandi” Under 20 (Juniores) si sono presentati in 13 rappresentative.
Vince la Coppa Allieve/i Torino con 159 punti, al secondo posto Friuli Venezia Giulia con gli stessi punti, chiude il podio Milano con 156 punti, al quarto posto la nostra rappresentativa Como/Lecco con 135 punti. Per la Coppa Juniores vince Friuli Venezia Giulia con 160,5 punti, al secondo posto con mezzo punto Brescia con 160 punti, al terzo posto Milano con 151 punti, ancora al quarto posto i nostri con 139 punti.
Il Trofeo Città di Brescia è vinto da Milano con 333 punti, Brescia al secondo posto con 322,5 punti, Friuli Venezia Giulia al terzo posto con 319,5 punti, Torino al quarto posto con 304 punti, Como/Lecco al quinto posto con 301 punti, seguono Bergamo con 266 punti, Pavia con 233 punti, Savona con 198 punti, Parma con 162 punti, Cremona con 146,5 punti, Varese con 117 punti, Livorno con 108 punti, Imperia con 104 punti, Sondrio con 93,5 punti, Mantova con 80 punti, Genova con 34 punti.
Nove podi per i nostri, vincono Antonio Morabito (Atletica Rovellasca) sugli 800m Allievi con 1’54”27, Giordano Contigiani (Gs Bernatese) sui 1500m Allievi con 4’04” 7, al secondo posto Tommaso Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Juniores sui 1500m con 4’09”23, Laura Mossinelli (A.S.D. Andromeda) Juniores sui 200m con 26”26, Aaron Sorbellini (Ag Comense) Allievi nel getto del peso con 15,90m nuovo primato personale aumentando di 23 centimetri. Terzi posti per la staffetta maschile di Alessandro Tessitore, Lorenzo Testa, Massy Francesco Davanzo, Riccardo Tortelli i primi tre della Ag Comense, l’ultimo dell’Atletica Rovellasca con 43”20, Michelangelo Morlotti (Ag Comense) Allievi nel triplo con 13,25m; Giacomo Arienti (Up Missaglia) Juniores nel lancio del giavellotto con 48,36m; Elisa Vigani (Atletica Rovellasca) Juniores nel lancio del martello con 38,73m
Tutti i risultati della nostra rappresentativa e i vincitori
- 100m Allieve-1^ Carlotta Bollo 12”85 (Torino), 8^ Sofia Benedini 14”00 (Atletica Andromeda).
- 100m Allievi-1° Alex Paolatto 11”39 (Friuli V.G), 8° Francesco Massy Davanzo 12”05 (Ag Comense).
- 100m Extra – 1^ Veronica Zamboni 13”31 (Brescia).
- 100m Extra-1° Simone Feruglio 11”61 (Friuli V.G.), 3° Lorenzo Testa 11”74 (Ag Comense), 7° Alessandro Tessitore 11”91 (Ag Comense).
- 200m Juniores-1^ Sara Pezzetta 25”34 (Friuli V.G.), 2^ Laura Mossinelli 26”26 (Atletica Andromeda).
- 200m Juniores-1° Leo Oumar Domenis 22”08 (Friuli V.G), 4° Daniele Marzorati 23”75 (Atletica Rovellasca).
- 400m Allieve-1^ Gaia Di Pasquale 59”81 (Milano), 4^ Tabatha Spina 1’01”65 (Atletica Andromeda).
- 400m Juniores-1° Francesco Miorini 48”84 (Bergamo), 6° Tommaso Manuel Vanni 51”93 (Atletica Mariano Comense).
- 800m Juniores-1^ Anna Quaresimi 2’12”72 (Brescia), 11^ Elisa Pozzoni 2’36”23 (Polisportiva Libertas Cernuschese).
- 800m Allievi-1° Antonio Arabito 1’54”27 (Atletica Rovellasca).
- 1500m Allieve-1^ Angelica Ansaldo 4’50”98 (Bergamo), 11^ Denise Mascheri 5’19”15 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 1500m Allievi-1° Giordano Contigiano 4’04”17 (Gs Bernatese).
- 1500m Juniores-1^ Sofia Tortelli 4’52”94 (Brescia), 10^ Elena Brenna 5’54”68 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 1500m Juniores-1° Simone Fradegrada 4’07”53 (Bergamo), 2° Tommaso Farina 4’09”23 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- 100hs Alieve-1^ Alessia Succo 13”51 (Torino), 10^ Matilde Beretta 17”53 (Gs Virtus Calco).
- 100hs Juniores-1^ Martina Bianchi 15”44 (Brescia), 6^ Camilla Comi 25”09 (Up Missaglia).
- 400hs Allievi-1° Davide Crisci 55”43 (Imperia), 6° Cesare Bolognesi 1’00”73 (Ag Comense).
- 400hs Juniores-1° Riccardo Morena 56”23 (Friuli V.G.), 6° Andrea Variale 1’04”20.
- Staffetta 4x100m-1^ Carlotta Bollo, Sofia Dulla, Agnese Milelli, Alessia Succo 49”20 (Torino), 4^ Giulia Anderbegani, Laura Mossinelli, Sofia Benedini, Elisa Vigani 50”87 (Como/Lecco).
- Staffetta 4x100m-1^ Simone Feruglio, Alex Paolatto, Francesco Cariola, Leo Oumar Domenis 42”39 (Friuli V.G.). 3^ Alessandro Tessitori, Lorenzo Testa, Massy Francesco Davanzo, Daniele Marzorati 43”20 (Como/Lecco).
- Salto in alto Allieve-1^ Giada Sommaggio 1,59m (Friuli V.G.), 4^ Giulia Anderbegani 1,55m (Atletica Lecco Colombo Costruziponi).
- Salto in alto Juniores-1^ Sara Rapallo 1,65m (Torino), 4^ Clelia Brognoli 1,40m (Virtus Calco).
- Salto in alto Allievi-1° Alessandro Nasi 1,94m (Brescia), 9° Riccardo Paris 1,75 p.p. (Merate Atletica Promoline).
- Salto in alto Juniores-1° Sasha Artie Richard 1,97m (Savona), 5° Matteo Maggioni 1,80m p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).
- Salto triplo Allievi-1° Luca Di Benedetti 14,03m (Friuli V.G.), 3° Michelangelo Morlotti 13,25m (Ag Comense).
- Salto triplo Juniores-1° Emanuele Alì Tracogna 14,13m (Milano), 4° Tommaso Panzeri 10,58m (Virtus Calco).
- Salto in lungo Allieve-1^ Sara Pasquale 5,42m (Livorno), 6^ Letizia Paolino 4,89m (Virtus Calco)
- Salto in lungo Juniores-1^ Sofia Dulla 5,17m (Torino), 7^ Elisa Dozio 4,56m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Lancio del giavellotto Allieve-1^ Sara Fagnani 41,81m (Bergamo), 11^ Costanza Maria Monti 21,12m (Virtus Calco).
- Lancio del giavellotto Juniores-1° Emiliano Infanti 57,56m (Friuli V.G.), 3° Giacomo Arienti 48,36m (Up Missaglia).
- Getto del peso Allievi-1° Antony Del Pioluogo 18,40m (Friuli V.G.), 2° Aaron Sorbellini 15,90m p.p. (Ag Comense).
- Lancio del martello Juniores-1^ Angelica Arcari 44,71m (Parma), 3^ Elisa Vigani 38,73m p.p. (Atletica Rovellasca).