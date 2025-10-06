3° Trofeo Città di Brescia-Meeting per rappresentative: vince Milano, Lecco/Como al 5° posto

Nella categoria Allieve/i 16 rappresentative, 13 nella categoria Juniores 13

Nove podi per gli atleti della rappresentativa Como/Lecco

BRESCIA – Domenica, organizzata dal Comitato Provinciale Fidal Brescia, si è gareggiato per il 3° Trofeo Città di Brescia-Meeting per Rappresentative, per le categorie Allievi e Juniores, quelli più “giovani” Under 18 (Allievi) hanno gareggiato con 13 rappresentative, mentre quelli più “grandi” Under 20 (Juniores) si sono presentati in 13 rappresentative.

Vince la Coppa Allieve/i Torino con 159 punti, al secondo posto Friuli Venezia Giulia con gli stessi punti, chiude il podio Milano con 156 punti, al quarto posto la nostra rappresentativa Como/Lecco con 135 punti. Per la Coppa Juniores vince Friuli Venezia Giulia con 160,5 punti, al secondo posto con mezzo punto Brescia con 160 punti, al terzo posto Milano con 151 punti, ancora al quarto posto i nostri con 139 punti.

Il Trofeo Città di Brescia è vinto da Milano con 333 punti, Brescia al secondo posto con 322,5 punti, Friuli Venezia Giulia al terzo posto con 319,5 punti, Torino al quarto posto con 304 punti, Como/Lecco al quinto posto con 301 punti, seguono Bergamo con 266 punti, Pavia con 233 punti, Savona con 198 punti, Parma con 162 punti, Cremona con 146,5 punti, Varese con 117 punti, Livorno con 108 punti, Imperia con 104 punti, Sondrio con 93,5 punti, Mantova con 80 punti, Genova con 34 punti.

Nove podi per i nostri, vincono Antonio Morabito (Atletica Rovellasca) sugli 800m Allievi con 1’54”27, Giordano Contigiani (Gs Bernatese) sui 1500m Allievi con 4’04” 7, al secondo posto Tommaso Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Juniores sui 1500m con 4’09”23, Laura Mossinelli (A.S.D. Andromeda) Juniores sui 200m con 26”26, Aaron Sorbellini (Ag Comense) Allievi nel getto del peso con 15,90m nuovo primato personale aumentando di 23 centimetri. Terzi posti per la staffetta maschile di Alessandro Tessitore, Lorenzo Testa, Massy Francesco Davanzo, Riccardo Tortelli i primi tre della Ag Comense, l’ultimo dell’Atletica Rovellasca con 43”20, Michelangelo Morlotti (Ag Comense) Allievi nel triplo con 13,25m; Giacomo Arienti (Up Missaglia) Juniores nel lancio del giavellotto con 48,36m; Elisa Vigani (Atletica Rovellasca) Juniores nel lancio del martello con 38,73m

