35^ Sgambata Maggianico-Camposecco, vincono Andrea Rota e Irene Girola

In 106 alla partenza da via Zelioli

I protagonisti della Barabina Run salgono di nuovo sul gradino più alto del podio

LECCO – Sono Andrea Rota e Irene Girola, entrambi del team Osa Valmadrera, i vincitori della 35^ Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico, classica di fine stagione andata in scena questa mattina, 5 novembre. I due erano stati protagonisti lo scorso 14 ottobre anche della Barabina Run (leggi qui).

Il freddo non ha fermato gli atleti con ben 106 partecipanti al via fissato in via Zelioli: la gara è partita puntuale alle 9: i runners hanno affrontato gli 8 km di percorso fino al rifugio Camposecco e rientro a Maggianico con arrivo all’oratorio.

Andrea Rota è stato il primo atleta a tagliare il traguardo fermando il crono a 33’25”, dietro di lui Danilo Brambilla (Falchi Lecco, vincitore delle edizioni 2021 e 2022), 33’38” e Luca Lanfranconi (Falchi Lecco), 35’17”.

Al femminile, primo gradino del podio per Irene Girola, 41’36”, seguita da Debora Benedetti (Team Pasturo), 45’57” e Elena Caliò (Team Pasturo), 47’48”.

Il sole ha premiato tutti i partecipanti, accolti all’arrivo dal ristoro organizzato dai volontari Ape Lecco (Associazione Proletari Escursionisti). Una bella mattinata di sport, amicizia e festa.

